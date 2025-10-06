Hrvatski policajac skočio u more i čovjeka - drugi put u tri tjedna

Pripadnici riječke pomorske policije još su jednom dokazali svoju iznimnu prisebnost i hrabrost, spasivši život 29-godišnjem mladiću koji je sinoć pao u more u riječkoj luci. Posebno je zanimljivo da je riječ o istom policijskom dvojcu koji je prije manje od mjesec dana izveo gotovo identičan pothvat, objavila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Drama se odvila sinoć oko 22:30 sati, tijekom redovne ophodnje na Adamićevom gatu. Policajci su primijetili muškarca kako hoda uz sam rub rive, a zatim iznenada pada u more. Bez oklijevanja, jedan od policajaca skočio je u hladno more i doplivao do muškarca koji se počeo utapati.

Snažnim zahvatom uspio je izvući njegovu glavu i gornji dio tijela iznad površine te ga održavao na vodi dok je plivao prema obali, gdje ga je dočekao kolega. Ubrzo su pristigli i drugi pripadnici pomorske policije koji su zajedničkim snagama izvukli mladića na sigurno.

U pomoć priskočili i mornari

Spašavanju su se pridružila i dvojica članova posade broda koji plovi pod zastavom Mjanmara. Na mjesto događaja odmah je stigla Hitna medicinska pomoć, čiji su djelatnici preuzeli 29-godišnjaka i pružili mu prvu pomoć na rivi.

Spašeni hrvatski državljanin bio je pothlađen i u stanju šoka, a testiranjem je utvrđena i prisutnost alkohola u organizmu. Prevezen je u KBC Rijeka na daljnju liječničku obradu. U kasnijem razgovoru s policijom ispričao je kako je trčao uz rub rive, spotaknuo se i pao u more, te se iskreno zahvalio svojim spasiteljima.

Isti policajac spasio čovjeka i prije tri tjedna

Zanimljivo, isti policajac sudjelovao je u sličnom spašavanju na gotovo istom mjestu prije tri tjedna.

Tada je, podsjetimo, zaštitar dotrčao do ophodnje Postaje pomorske policije Rijeka i upozorio ih da je muškarac pao u more. Policajac je bez razmišljanja skočio u vodu, a s kolegom je unesrećenog izvukao na sigurno.

Hitna služba i tada je intervenirala te prevezla ozlijeđenog u KBC Rijeka, gdje je utvrđeno da se radi o stranom državljaninu koji je pri izlasku s jedrilice izgubio ravnotežu, udario glavom o aluminijski stup i pao u more.