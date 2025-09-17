Hrvatski poduzetnik: Satnica keramičara skuplja od satnice profesora i liječnika

Ivan Miloloža, vlasnik tvornice akumulatora Munja i jedan od suosnivača Hrvatske udruge poslodavaca, gostovao je u Dnevniku Nove TV. Komentirao je najavu postupnog ukidanja vladinih mjera pomoći.

"Za vladu je mudro da su to tako napravili. Ja bih to napravio drugačije. Postupne mjere nikada ne donose dobar učinak jer produljuju agoniju. Ponekad je bolje napraviti nagli presijek i zaokret. Pa onda pokušati intervenirati. To je kao bolest. Kad vam se bolest dogodi pa vas uništava godinama, bolje je ići šok terapijom nego da vas uništava godinama", rekao je.

"Je li to ekonomski opravdano? Po meni nije. A je li to uzrok nečega što je iz političkih razloga kvalitetno? Po meni da. S treće strane, nikad se u povijesti ovih balkanskih prostora, europskih prostora, nije našlo toliko novca u poziciji Hrvatske, nikad nismo više novca u proračunu imali i nismo mogli drugačije intervenirati", dodao je.

"Rast plaća je izazvao rast cijena"

Miloloža za "divljanje" inflacije krivi isključivo nerazuman rast plaća u javnom sektoru. Tvrdi kako nije zagovornik malih plaća i da bi volio da svi imaju velike plaće.

Međutim, nije mu jasno i volio bi da mu kolege ekonomisti objasne što se dogodilo da se svaki dan u javnom sektoru mogu vidjeti natječaji za 100 radnika, 200 radnika, kojima su se plaće digle s 1000 na 1700 eura, bez ikakve analize.

"Na taj način dovedete privatni sektor u potpunu devastaciju jer ne može više naći kadar. Kako ćete naći kadar. Ne možete naći nikoga, od tajnice do inženjera, kad je u javnom sektoru bolja plaća", upozorio je.

Naglasio je da je rast plaća izazvao rast cijena. Pita se kako je to u Hrvatskoj sve manje stanovništva, a sve više škola i njezinih zaposlenika. "Za državu je to održivo, a za privatni sektor je to neodrživo", uvjeren je.

"Cijena sata keramičara je skuplja od sata profesora ili liječnika svjetskog glasa. Je li to realno? To je nerealno", tvrdi Miloloža.