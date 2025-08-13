Hrvatski liječnik se vratio iz Njemačke i priznao: "Ne isplati se više"

Iako su u tijeku 72 specijalizacije, zadarskoj bolnici nedostaje još liječnika specijalista. Dok čekaju od Ministarstva zdravlja odobrenje novog petogodišnjeg plana za raspisivanje novih specijalizacija, na otvoreni natječaj za 12 specijalista još uvijek se nitko nije javio. Raspisivanje natječaja za završene specijaliste sada im je jedina zakonska mogućnost, ali doći do takvog kadra nije nimalo lako.

"Tu se radi o natječaju za gotovog specijalista koji bi prešao iz neke druge ustanove ili privatnog sektora raditi u Opću bolnicu Zadar. Tu imamo i dosta pozitivnih primjera jer smo od 2023. zaposlili 16 takvih gotovih specijalista", kaže zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar Boško Katić.

Takvi primjeri su specijalist interne i intenzivne medicine i njegova supruga neurologinja koji su se u zadarskoj bolnici zaposlili prije dvije godine kada su doselili iz Njemačke. I nisu se pokajali, kaže 40-godišnji liječnik, piše RTL.

'Ne isplati se raditi vani'

"Prednosti su grada koji je niti premali niti preveliki, ima sve sadržaje koji su potrebni, nemate velike gužve do posla. Lijepo je i živjeti na moru, a što se tiče poslovnog dijela, bolnica je dosta otvorena prema novim idejama, teži nekom napretku i to je ono što se sviđa mladim ljudima koji imaju motiva i želje. Pruža se prostor za napraviti nešto novo", objašnjava internist Ante Ćorić i dodaje kako su budžeti njemačkih bolnica daleko veći, pa si mogu priuštiti puno toga što hrvatske bolnice ne mogu.

I plaće zaposlenika su veće, ali i različiti izdaci i troškovi života: "Ne bih rekao da je financijski isplativo ići raditi vani. Isto tako, i tamo je veliki deficit liječnika i tamo je naporno raditi. Morate nekad raditi posao za nekoliko osoba što je s jedne strane dobro jer steknete iskustvo, ali graniči nekad sa sigurnim radom i za pacijenta i za same liječnike", dodaje Ćorić.

Grad Zadar je za specijaliste koji dolaze izvan Zadarske županije osigurao 10 stanova, a u situaciji kada se bolnice konkurentski bore za prelazak liječnika, važni su i uvjeti rada.

"Ono što pružamo mladim specijalistima je rad na tehnologiji koju mogu susresti u najvećim klinikama, pa čak ne u Hrvatskoj, nego u svijetu", navodi kao prednost zadarske bolnice zamjenik ravnatelja jer bolnica redovito nabavlja nove uređaje i tehnologiju, a istodobno je jedina od svih hrvatskih bolnica koja je prošlu godinu poslovanje zaključila u plusu.

Traže i kuhare, slastičare, mesare...

U turističkoj regiji poput zadarske teško je doći i do bolničkog ugostiteljskog osoblja. Od 60-ak zaposlenih koji rade u bolničkoj kuhinji i kantini, neki će uskoro otići u mirovinu, a kako je ovdje specifičan način rada već sada traže nove kuhare, slastičare i mesare kako se ne bi osjetio odlazak starijih kolega u mirovinu.

"U kuhinji su još uvijek svi zaposlenici domaći ljudi. Privatnom ugostiteljskom sektoru teško je konkurirati s plaćama, ali i posao u bolnici ima drugih prednosti", kaže voditelj smjene u Centralnoj kuhinji OB Zadar Frane Pedić.

"Radite svojih osam sati, imate svoju smjenu, imate svoje slobodne dane, znači dva slobodna dana u tjednu. Nema pritiska toga 'a la carte', radite sa svojim ljudima, domaćim ljudima s kojima vam je lakše komunicirati. Generalno je lakše", dodaje Pedić, kuhar koji je godinama radio po zadarskim restoranima.

Ovo je trka na duge staze, poručuju iz Opće bolnice Zadar, uvjereni da do potrebnog kadra ipak nije nemoguće doći.