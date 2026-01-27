Hrvatski junak: "Poginut ću za hrvatski dres ako treba"

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju s 29:25 u predzadnjoj utakmici grupne faze Europskog prvenstva. Hrvatska je s nova dva boda napravila velik korak ka polufinalu, a pomogli su i Islanđani. Oni su remizirali sa Švicarskom u ranijoj utakmici. Hrvatsku u zadnjem kolu, u srijedu u 18 sati, čeka Mađarska. Pobjeda protiv Mađara značila bi siguran prolazak u polufinale.

"Zasluženo smo pobijedili, borili smo se, znali smo što ova utakmica nosi. Prva meč lopta je riješena. Sutra je novi dan i nova utakmica. Dečki u obrani rade dobar posao u obrani. Ne spominje ih se puno, a to su Šušnja, Mamić, i David Mandić. Bore se za svaku loptu, izginu. Ljudi koji ne razumiju rukomet to ne znaju, a ima ih nažalost jako puno.

Još bih htio zahvaliti Bogu na svemu što mi daje. Bilo mi je teško neko vrijeme. Hvala mojoj obitelji i djevojci jer su bili uz mene. Bog sve vidi, Bog sve zna. Poginut ću za hrvatski dres ako treba. Mađari nam dolaze pomrsiti planove.

Imamo težak raspored i malo vremena za odmor. Bio bi velik gubitak za nas da izgubimo Srnu. Molim Boga da nije ništa strašno. On se bori svaku utakmicu, baca se na glavu. Ako ne bude dobro, igrat ćemo bez njega.", rekao je za RTL Matej Mandić.