Hrvatski izbornik povukao radikalan potez i odlučio bojkotirati EHF

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson povukao je radikalan potez uoči polufinala Eura protiv Njemačke. Islanđanin je odlučio bojkotirati druženje s medijima koje organizira Europske rukometne federacije (EHF-a) te će se u 16.30 obratiti isključivo hrvatskim medijima kako bi objasnio razloge i stanje u momčadi.

Odluka o bojkotu razlog je nezadovoljstva tretmanom koji hrvatska reprezentacija ima na ovom prvenstvu. Dok su ostala tri polufinalista smještena u Herningu, gdje se igra završnica, Hrvati su jedini koji moraju putovati na utakmice iz 40-ak kilometara udaljenog Silkeborga, što je velika sramota EHF-a.

Situacija je eskalirala nakon napornog puta iz Švedske, a fotografije iscrpljenih igrača koji spavaju na podu autobusa obišle su Europu i sigurno će naići na velike kritike, piše Večernji list.