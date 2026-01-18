Hrvatski film osvojio europskog Oscara

Film Fiume o morte! redatelja Igora Bezinovića osvojio je nagradu za najbolji europski dokumentarni film na svečanoj dodjeli Europskih filmskih nagrada u Berlinu. Nagradu su preuzeli redatelj Bezinović i producentica Vanja Jambrović, izvijestio je u subotu navečer Hrvatski audiovizualni centar (HAVC).

Iz HAVC-a su naveli kako je film bio u konkurenciji i za nagradu za najbolji europski film.

„Htio bih pozdraviti Rijeku i Riječane. Posvećujem film i ovu nagradu Rijeci i svima koji su sudjelovali u njegovu nastanku“, rekao je Bezinović prilikom preuzimanja nagrade, pritom skrenuvši pozornost na studentske prosvjede protiv militarizacije u Njemačkoj.

„Nadam se da će ti prosvjedi inspirirati studente diljem Europe i Hrvatske, ali i u mom rodnom gradu Rijeci“, poručio je.

Uspjeh na svjetskim festivalima

Film je svjetsku premijeru imao na prestižnom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala i nagradu FIPRESCI. Dosad je prikazan na oko 50 festivala diljem svijeta – od Australije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država do Tajvana i Meksika – a uvršten je i u program njujorške MoMA-e.

Među brojnim priznanjima ističe se i šest Zlatnih arena osvojenih na Pulskom filmskom festivalu. Film je nagrađen i nagradom publike na CinEastu u Luksemburgu te na Danima hrvatskog filma, kao i nagradama Adriatic TV & Film Awards za režiju, scenarij i najbolji film. Na Zagreb Film Festivalu producentima Vanji Jambrović i Tiboru Keseru dodijeljena je i nagrada Albert Kapović.

O čemu je riječ u filmu?

Autor Igor Bezinović, dobitnik Velike zlatne Arene za dugi igrani film „Kratki izlet“ iz 2017. godine, u ovom dokumentarcu na kreativan način propituje posljedice okupacije grada na njegove stanovnike. Film se bavi okupacijom Rijeke, kada je talijanski pjesnik i protofašist Gabriele D’Annunzio, u pratnji talijanskih legionara, zauzeo grad i vladao njime oko 16 mjeseci.

U potrazi za odgovorima Bezinović je angažirao brojne građane Rijeke koji prepričavaju, rekonstruiraju i reinterpretiraju priču o 16-mjesečnoj okupaciji grada 1919. godine.