Hrvatski dom Split najavljuje sezonu za pamćenje, uz sjajne pretplate i nove pogodnosti za ljubitelje najbolje glazbe

U pet godina – od velikih snova do apsolutnog predvodnika kulturnog i glazbenog života Splita, tako bi se mogao sažeti opis rada Hrvatskog doma, koji s veseljem predstavlja novu sezonu za pamćenje. Od jedinstvene pretplate u kojoj sami birate koncerte neovisno o ciklusima, preko novog inovativnog programa za djecu i mlade, do više od 70 koncerata u već prepoznatljivim ciklusima klasične, jazz, svjetske i tradicijske glazbe, kao i posebnog ciklusa „Splitski krug” – sve je to, a i mnogo više na repertoaru nove sezone Hrvatskog doma Split. Uz navedene je cikluse novost ovogodišnjeg programa postavljanje „OFF” ciklusa koji će se posebno najavljivati kroz sezonu, unutar kojeg će se predstaviti sastavi žanrovski drugačijeg izričaja, od alternativnog rocka do elektronske glazbe, kao i mikro-ciklusa koji će poseban fokus staviti na filmsku glazbu te glazbeno-književno-filozofske večeri, dok će koncerti tradicijske glazbe ove sezone biti besplatni. Ovogodišnje pretplate usmjerene su upravo na cikluse i obuhvaćaju od 8 do 12 koncerata unutar svake, a cijenom su za posebne skupine poput umirovljenika i mladih do 30 godina starosti još povoljnije nego u prethodnoj godini. Posebna je novost i to da publici omiljena pretplata „Teserakt”, u kojoj pretplatnik sam kreira vlastitu sezonu i bira koncerte, ove godine postaje još povoljnija – s 30% popusta na ukupnu cijenu ulaznica na 50% popusta. Upis pretplata moguć je od ponedjeljka do subote od 9 do 13 sati na blagajni Hrvatskog doma Split (Tončićeva 1) ili online putem internet prodaje, a otvoren je do prvog koncerta u pretplati. Iznimno, upis Teserakta otvoren je cijele sezone.

Klasika op. 25/26 br. 12

Klasični ciklus i ove je godine blistava zvijezda Hrvatskog doma te najsnažniji aspekt umjetničkog rasta izvođača i publike u najkvalitetnijoj glazbi. U tom ciklusu publiku očekuju sljedeći izvođači: Wiener Kammersymphonie, gudački kvintet; Jelena Kordić, mezzosopran & Ante Jerkunica, bas / Laurent Phillipe, klavir; Ivica Čikeš, bas & Veton Marevci, klavir; „Made in Silence” / Sonja Runje, mezzosopran i Edin Karamazov, gitara i lutnja; „Renesansne balade” / iz drama W. Shakespearea / Hathor Consort - Romina Lischka; Liam Fennelly; Thomas Beate; Irene Klein; Nicholas Milne; Matthias Spaeter; Zagrebački kvartet saksofona / Dragan Sremec, sopran saksofon, Goran Merčep, alt saksofon, Saša Nestorović, tenor saksofon i Matjaž Drevenšek, bariton saksofon; MozArte Piano Quartet / Alissa Margulis, violina; Gareth Lubbe, viola; Thorleif Thedéen, violončelo; Andreas Frölich, klavir; „Folía de Carnaval” / Armonía Danza & ConcertArt ansambl; Robert Lakatoš – violina & Zarija Alajbeg Galuf – klavir; Wigmore Soloists, kvartet / Adam Barnett-Hart, violina; Michael Collins, klarinet; Alberto Menéndez Escribano, francuski rog; Michael McHale, klavir; Katharina Hack, klavir; „ROMANCERO GITANO” – Posveta Lorci / Antiphonus i Petrit Çeku, gitara. Puna cijena pretplate je 118 eura, a cijena za umirovljenike i mlade do 30 godina je 70,8 eura.

Jazz op. 25/26 br. 8

Jazz ciklus, po kojem se Hrvatski dom ističe kao predvodnik poznavanja i poštivanja kompleksne i omiljene glazbene forme, predvodit će sljedeći izvođači: Fred Hersch, klavir; Hila Kulik trio / Hila Kulik, klavir; Josh Ginsburg, kontrabas; Marc Michel, bubnjevi; Chui – Koncertna promocija prvog Chuievog live albuma / Toni Starešinić, klavijature; Vojkan Jocić, saksofon; Konrad Lovrenčić, bas gitara; Ivan Levačić, bubnjevi; Mario Bočić kvartet / Mario Bočić, tenor saksofon; Kruno Levačić, bubnjevi; Hrvoje Galler, klavir; Zvonimir Šestak, kontrabas; Vasil Hadžimanov Band / Vasil Hadžimanov, klavir/klavijature; Rastko Obradović, saksofon; Miroslav Tovirac, bas gitara; Ratko Dautovski, perkusije; Viktor Filipovski, bubnjevi; José Luis Gutiérrez / IberJazz / José Luis Gutiérrez, saksofon; Marco Niemietz, kontrabas; Lar Legido, perkusije; Maja Rivić kvintet / Maja Rivić, vokal; Mak Murtić, tenor saksofon; Hrvoje Galler, klavir; Hrvoje Kralj, kontrabas; Borko Rupena, bubnjevi; Toni Starešinić – Koncertna promocija albuma Eksterminator '81 / Toni Starešinić, klavijature; Andrej Jakuš, truba i elektronika; Janko Novoselić, bubnjevi. Puna cijena pretplate je 77 eura, a cijena za umirovljenike i mlade do 30 godina je 42,6 eura.

Svjetska glazba op. 25/26 br. 8

Izuzetno popularan ciklus Svjetske glazbe također se odlikuje bogatim i pomno razrađenim programom koji predvode sljedeći izvođači i projekti: Od Mozarta do Terminatora / Matej Meštrović, klavir & Borna Šercar, udaraljke; Sudar Percussion Ensemble & Accordion / Filip Merčep, marimba/vibrafon; Luka Ivir, marimba/vibrafon; Goran Gorše, zvona/ksilofon; Aleksandar Vešić, bas gitara; Igor Vugrek, bubnjevi; Josipa Vukelić, harmonika; Tango Meets Jazz – Bandonegro / Michał Główka, bandoneon; Jakub Czechowicz, violina; Marek Dolecki, klavir, Marcin Antkowiak, kontrabas; TURN THE WORLD AROUND - European Guitar Quartet / Zoran Dukic, Pavel Steidl, Thomas Fellow, Reentko Dirks; TRANSBALKANIKA /Vasko Atanasovski, saksofon/flauta; Vasil Hadzimanov, klavir/klavijature; Zoran Majstorović, gitara; Jošt Drašler, kontrabas; Žiga Kožar, bubnjevi; Klezmofobia / Channe Nussbaum, glas; Bjarke Kolerus, klarinet; Ole Reimer, truba; Andreas Ugorskij, gitara; Jesper Lund Jakobsen, balalajka; Jonathan Aisen, bubnjevi; Storm of Love – FLAMENKO / Barcelona Flamenco Ballet (solisti), David Gutiérrez, režija; Fado / Lina & Marco Mezquida, gitara. Puna cijena pretplate je 93 eura, a cijena za umirovljenike i mlade do 30 godina 55,8 eura.

Splitski krug op. 25/26 br. 8

Domaće glazbene snage i u ovoj sezoni predstavljaju vrsni muzičari sa sjajnim repertoarom: Ivana Bandalo Benzon, klarinet i bas klarinet; Giacomo Ferrari, klavir; Marino Repanić, vibrafon; Splitski virtuozi & Justus Grimm, violončelo; „Impresije” / Zoran Velić, klavir; „The Stranger Within” / Mirko Škarica, harmonika & komorni ansambl; MON VOYAGE - LA BELLE 'EPOQUE / Paris-Berlin-Split / Profesori UMAS-a: Žana Marednić, mezzosporan; Gordan Tudor, saksofon; Zoran Velić, klavir; Hari Zlodre, dirigent; SAX-UMAS ansambl; Silvio Bilić, gitara; Vid Veljak, violončelo; Tomislav Jukić, tenor & Lana Bradić, klavir. Puna cijena pretplate je 60 eura, a cijena za umirovljenike i mlade do 30 godina 36 eura.

Glazbeni istraživači u Koncertnom Laboratoriju

Unutar ovogodišnjeg ciklusa posvećenog najmlađim ljubiteljima sjajne glazbe nalaze se dvije predstave, šest radionica i pet koncerata: Petar Pan – predstava za djecu, B. Bjelinski, balet (uzrast: 3+); Ivo i Jakov – od splitskog Geta do pozornica svijeta, glazbeno-lutkarska predstava (uzrast: 3+); Mali dirigenti – skladateljska radionica za djecu / Ivana Bandalo Benzon (uzrast: 5+); Svijet Tijardovićevih kostima – likovna radionica za djecu / Anamarija Bandalo (uzrast: 5+); Petar Pan – zvuk i mašta iz Nigdjezemske, glazbena radionica / Ivana Bandalo Benzon (uzrast: 5+); Put u Nigdjezemsku, kreativna književna radionica / Jelena Pervan (uzrast: 5+); Kišni razdraganci, interaktivni „tulum” za djecu (ples, igra i razgovor) / Damir Martinović Mrle & Ivanka Mazurkijević (uzrast: 3+); Video igranje s glazbom, radionica / Filip Merčep; Karneval životinja, C. Saint-Saëns, koncert / solisti Zadarskog komornog orkestra (uzrast: 5+). Pratnja je uključena u cijenu pretplate za sve radionice. Za predstave i koncerte (osim poklon koncerata) potrebno je kupiti dodatnu ulaznicu za pratnju. Jedinstvena cijena od 50 eura obuhvaća 2 predstave, 6 radionica, i jedan koncert za djecu i mlade.

Teserakt op. 25/26 br. 8, 12, 16, 20, 24

Uz Taserak op. 25/26 sami kreirajte vlastitu pretplatu neovisno o ciklusu. Teserakt je kao takav jedinstvena pretplata u kulturi u Hrvatskoj. Pretplatnici grade vlastitu koncertnu sezonu birajući koncerte koje će uključiti u paketima od 8, 12, 16, 20 i 24 koncerta. Cijena Teserakt pretplate računa se s 50% popusta na ukupnu cijenu odabranih koncerata. U pretplatu Teserakt moguće je uključiti sve koncerte u sezoni 2025./2026. neovisno o kojem se ciklusu radi. Popis koncerata dostupan je pod Programom (https://hdsplit.hr/program/) na mrežnim stranicama Hrvatskog doma Split. Kao poseban poklon Hrvatski dom Split ove sezone svojim pretplatnicima poklanja po dvije pozivnice za Svečano otvorenje sezone (uz prethodnu potvrdu dolaska), a djeci po dvije ulaznice za 2 koncerta ciklusa klasike i 2 koncerta Splitskog kruga po izboru (za dijete i pratnju).

U veljači i ožujku Hrvatski dom priprema i Međunarodno glazbeno natjecanje Split (SIMC), u sklopu kojega ljubitelje sjajne glazbe čekaju četiri jedinstvena natjecanja: klavir, violončelo, saksofon i gitara. Renomirani članovi žirija birat će najuspješnije glazbenike u dobi do 32 godine, uz sjajan natjecateljski program i bogat nagradni fond. Više informacija o natjecanju može se pronaći na stranicama SIMC-a: https://simc.hr/.

Sezona će biti svečano otvorena 2. 10. Posvetom splitskim skladateljima (I. Tijardović, I. Parać, B. Papandopulo, P. Bergamo, V. Sunko, I. Božičević, O. Jelaska, Š. Č. Botica, L. V. Montana), a izvođači će biti Marko Zupan – flauta; Tommaso Lonquich – klarinet; Vlatka Peljhan – violina; Vid Veljak – violončelo; Petar Krokar – klavir i Ivana Kuljerić Bilić – udaraljke. U godini posvećenoj Ivi Tijardoviću i Jakovu Gotovcu dvorana koja nosi Tijardovićevo ime o njemu će održati dosad neviđenu konferenciju, ali i reprizirati izuzetno uspješnu operetu i pravi prošlosezonski biser Hrvatskog doma – Avanturu u Šangaju. Informacije o svim izvedbama, ulaznicama i popustima dostupne su na stranicama Hrvatskog doma Split: https://hdsplit.hr/novosti/.