Hrvatski dom Split donosi bogat koncertni program u travnju

Hrvatski dom Split i ovoga travnja donosi raznolik i umjetnički bogat koncertni program koji spaja vrhunsku klasiku, inovativne crossover projekte i suvremeni jazz.

Izdvajamo koncert iz pretplatničkog ciklusa klasike 16. travnja, na kojem nastupaju istaknuti violinist Robert Lakatoš i pijanistica Zarija Alajbeg Galuf. Program obuhvaća djela velikih skladatelja poput Claude Debussy, Francis Poulenc, César Franck i Maurice Ravel, donoseći večer ispunjenu impresionističkom elegancijom, emocionalnom dubinom i virtuoznim interpretacijama.

U nastavku programa, 24. travnja publiku očekuje poseban glazbeni doživljaj u izvedbi trija Ethno Blues Classical. Njihov program briše granice između klasične, filmske i popularne glazbe, donoseći originalne aranžmane u kojima se susreću klavir, gitara i bisernica. Ovaj inovativni projekt donosi jedinstveni spoj tradicije i suvremenog izričaja, uključujući obrade djela od Chopina i Vivaldija do filmske glazbe i rock klasika poput AC/DC-ja.

Travanj završava u jazz ritmu 30. travnja koncertom vokalistice Maja Rivić i njezina ansambla. Program se temelji na njezinom hvaljenom albumu „Drugo Sunce“, donoseći slojevitu i atmosferičnu glazbenu priču koja spaja jazz, eksperimentalne elemente i poetski izričaj inspiriran prirodom i kozmičkim fenomenima.

Poseban naglasak stavljen je i na podršku mladim glazbenicima kroz ciklus koncerata koji se održava od 20. do 25. travnja u dvorani Jakova Gotovca, u popodnevnim satima, uz slobodan ulaz za sve posjetitelje.

Travanj u Hrvatskom domu Split tako donosi bogat presjek suvremene i klasične glazbene scene, nudeći publici priliku za susret s vrhunskim umjetnicima i inovativnim programima.