Hrvatski autobus s 43 putnika zaustavljen na njemačkoj granici. Evo zbog čega

U ponedjeljak 29. rujna 2025. njemačka carina je u području Konstanza izvršila kontrolu nad hrvatskim turističkim autobusom, pri čemu je utvrđeno da tvrtka duguje nevjerojatnih 113.400 eura na ime neplaćenih prijevoznih pristojbi i kamata. Putovanje 43 turista, koji su bili na kružnom putovanju, zaustavljeno je dok tvrtka nije platila dio duga, prenosi Fenix magazin.

Dugovanja se odnose na neplaćene pristojbe za prijevoz putnika iz 2022. godine, kao i na zatezne kamate nastale zbog kašnjenja plaćanja.

"Porez na pojedinačni prijevoz primjenjuje se, primjerice, kada autobusi registrirani u inozemstvu prevoze turiste unutar Njemačke", pojasnila je Sonja Müller, glasnogovornica glavne carinske uprave u Singenu.

Prevozio je 43 putnika

Radi se o oporezivanju prometa gdje se za svaku prevezenu osobu i svaki prijeđeni kilometar na teritoriju Njemačke naplaćuju pristojbe. Ako se one ne plate, izdaje se nacionalni nalog za prisilnu naplatu protiv dotične tvrtke.

Taj autobus prevozio je 43 putnika na kružnom putovanju od Francuske, preko Konstance, do Strasbourga.

Tijekom kontrole putnička je tvrtka odmah platila dio duga u iznosu od 50.000 eura hitnom transakcijom. Tek nakon toga grupa je mogla nastaviti svoje putovanje prema planu, piše Fenix magazin.