Hrvatske judašice na jakim pripremama u Brazilu, među njima i Solinjanke: "Nakon uspjeha krećemo u novi ciklus"

Od 7. do 17. rujna 2025. u Brazilu se održavaju izuzetno jake međunarodne pripreme s timovima iz cijelog svijeta. Izbornik hrvatske reprezentacije i glavni trener JK Solin, Dragan Crnov, na pripreme je poveo Anu Viktoriju Puljiz, Laru Cvjetko i Helenu Vuković, koje se u Južnoj Americi pripremaju za drugi dio sezone i natjecanja iz IJF toura.

Trener Crnov istaknuo je da su pripreme ključne za nastavak godine nakon odličnih rezultata u prvom dijelu sezone:

– Nakon izuzetno uspješnog prvog dijela godine, gdje smo osvojili medalju na Europskom i Svjetskom prvenstvu te šest medalja na Grand Slam turnirima, započinjemo novi ciklus priprema. Cilj nam je pripremiti se za tri nadolazeća Grand Prix turnira kako bismo zadržali pozicije na svjetskoj ranking ljestvici uoči sljedeće sezone. Pripreme u Brazilu su izuzetno jake i intenzivne, a nakon 10 dana vraćamo se u Solin, odakle krećemo na prvi Grand Prix sezone u Kinu. Nakon toga slijede Grand Prix u Meksiku i Grand Prix Zagreb – izjavio je Crnov.

Hrvatske judašice tako nastavljaju kontinuitet vrhunskih rezultata, a brazilske pripreme bit će važan iskorak uoči zahtjevnog natjecateljskog rasporeda koji ih čeka.