Hrvatska udruga za odnose s javnošću osnovala novu podružnicu u Dalmaciji. Vodit će je splitski PR stručnjak

Hrvatska udruga za odnose s javnošću osnovala je novu podružnicu za srednju i južnu Dalmaciju, a vodit će je Luka Šipić, splitski PR stručnjak i vlasnik PRo-kreativne agencije Vrh komunikacije.

Do sada je Dalmatinska podružnica pokrivala područje Like i cijele Dalmacije na čelu s Vlatkom Vučić Marasović iz Zadarske županije. S obzirom na rastuću potrebu za profesionalizacijom komunikacijskih kanala, potrebom umrežavanja i kontinuirane edukacije, ova podružnica sada se dijeli na dvije: Podružnica Lika i sjeverna Dalmacija te srednja i južna Dalmacija.

"Osnivanje ove podružnice je još jedan korak prema profesionalizaciji struke u Dalmaciji. Cilj je okupiti komunikacijske stručnjake, donositelje odluka te studente, od Splita do Dubrovnika, kako bismo nastavili rasti i razvijati dalmatinsku PR scenu", kazao je Luka Šipić.

Nova podružnica sudjelovat će u događajima koji okupljaju komunikacijske stručnjake, ali i organizirati vlastita događanja, s posebnim naglaskom na povezivanje s fakultetima u Splitu i Dubrovniku.

Prvi događaj održava se u srijedu 15. travnja u Tehnološkom parku u Splitu. Mini PR konferenciju Komunikacijska izvrsnost organiziraju udruga Split Tech City i agencija Vrh komunikacije, uz podršku HUOJ-a, dok 16. i 17. travnja HUOJ sudjeluje i kao partner PEP konferencije u Dubrovniku.