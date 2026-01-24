Hrvatska u velikom problemu uoči nastavka turnira: Ostaje bez jednog od najjačih aduta?

Hrvatska rukometna reprezentacija u nedjelju igra drugu utakmicu drugog kruga Europskog prvenstva protiv Švicarske u kojoj se bori za plasman u polufinale, a čini se kako u hrvatskom taboru postoji veliki problem. Riječ je o ozljedi kapetana Ivana Martinovića koji je napustio teren šepajući u 44. minuti protiv Islanda.

Martinović je ozlijedio gležanj, a dnevnik Nove TV objavio je ekskluzivne informacije o ozljedi i one nisu najbolje. Na magnetnoj rezonanciji utvrđeno je da nije došlo do prijeloma kostiju, a liječnički nalazi ukazuju na ozbiljniju ozljedu ligamenta u gležnju.

"Martinović nam je u odlasku s treninga mahnuo i rekao da će biti u redu, ali prema onome što sam doznao, riječ je o nešto ozbiljnijoj ozljedi, odnosno puknuću ligamenta u gležnju. Veliko je pitanje hoće li biti spreman za utakmicu. Danas je radio individualno na biciklu, nije mogao ni potrčati i nije htio forsirati", otkrio je novinar Ivan Forjan u Dnevniku Nove TV, a prenosi Gol.hr.

Novi kapetan Hrvatske prije dvije godine propustio je dio prvenstva zbog ozljede ramena, a propustio je i Europsko prvenstvo 2020. kada mu je pukla metatarzalna kost uoči početka turnira.