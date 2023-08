HRVATSKA U NIKAD JAČEM SASTAVU NA IJF MASTERS: Ovogodišnje izdanje održat će se u Budimpešti od 4. - 6. kolovoza

Uzbudljivo, zbog promjene redoslijeda natjecanja, IJF Masters je već pred nama! Samo šest mjeseci nakon prethodnog izdanja, aktualni prvaci turnira visokog profila imat će priliku braniti svoje pozicije i reputaciju. Za IJF Masters, sportaši moraju biti rangirani unutar 36 najboljih, a za turnir nagradnog fonda od 200,000 EUR a za pozivnice se izborilo šest natjecatelja iz Hrvatske! Ovogodišnje izdanje održat će se u Budimpešti od 4. - 6. kolovoza, a među 459 natjecatelja iz 59 država hrvatske kockice branit će:

-63kg Iva OBERAN (JK Župa dubrovačka) Katarina KRIŠTO (JK Dalmacijacement – Kaštel Sućurac) -70kg Barbara MATIĆ (JK „Pujanke“ – Split) Lara CVJETKO (JK „Solin“) +78kg Tina RADIĆ (AJK „Student“ – Split) -100kg Zlatko KUMRIĆ (AJK „Student“ – Split)

Hrvatska predvođena dvostrukom svjetskom prvakinjom Barbarom Matić traži nove bodove za Olimpijske igre u Parizu. Matić koja inače ima finale Mastersa iz 2017. godine u St. Petersburgu (RUS) kada je osvojila srebro, na IJF World Judo Tour vraća se nakon dva mjeseca, no nije bilo previše odmora već niz teških priprema u Španjolskoj, Nizozemskoj i Sloveniji.

„Nakon SP-a sam imala dobru pauzu, odmorila sam se. Startali smo s pripremama tri tjedna zaredom, mislim da sam te pripreme jako dobro odradila, ali vidjet ćemo sada u Budimpešti. Dobro se osjećam, zdrava sam to je najbitnije, vidjet ćemo stvarno stanje forme u subotu. Velika pauza od natjecanja poput ove od dva mjeseca ponekad mi i paše, da se malo odmorim od svega, da se zaželim juda i natjecanja, tako da mi je to jako dobro došlo! – kazala je Matić.

U istoj kategoriji kao Matić nastupit će Lara Cvjetko koja je prošlu godinu zaključila brončanom medaljom na IJF Mastersu koji se održao u Jeruzalemu. Ima iskustvo osvajanja velikih medalja, pa točno zna što ju čeka ovog vikenda u Budimpešti. Cvjetko, koja se za nadolazeći Masters pripremala na Sveučilištu Sendai udaljenom 350km od Tokija je prokomentirala:

- Trenutno se dobro osjećam, nema nikakvih ozljeda već dosta dugo, ja se nadam da će tako i ostati ali to nikad ne znamo u sportu. Mislim da je najbitnije da sam zdrava, da se dobro osjećam i da jako treniram. Nakon Mongolije (op.a. Grand Slam Ulaanbaatar) imala sam kratku pauzu pa su nakon tog sve pripreme bile usmjerene za Masters, jednostavno se dobro osjećam, ali znamo što je Masters da tu dolaze samo najbolji, nema niti jedne lagane borbe. Od početka moram krenuti jako i znam da će mi doći netko tko je na razini da naplaćuje pogreške. Znam da mogu napraviti dobar rezultat kao prošle godine, nadam se da će opet biti malo sreće pa opet pameti od mene same i da će se sve ove pripreme isplatiti.

Sezona za Cvjetko nije krenula onako kako je priželjkivala

Sezona za Cvjetko nije krenula onako kako je priželjkivala, no u lipnju je napokon uslijedila prva medalja s IJF World Judo Toura. Kao što je spomenula, konkurencija je nemilosrdna, pogreške se skupo plaćaju. No, ipak nije sve tako crno kao što rezultati govore.

„Za dosadašnji dio sezone ne mogu reći da nisam zadovoljna jer to bi bilo nezahvalno. Pokazala sam da mogu dosta bolje nego što sam otvorila sezonu, ali opet ispred mene ima još puno godina. Mislim da se mogu još dosta godina baviti vrhunskim judom, a u ovih pola godine imam srebro s Grand Slama. Tako da za moje neke standarde, koje sam kao pokazala od prije to nije dobro, ovako općenito mislim da je to stvarno dobar rezultat, pogotovo zato što su počele prave kvalifikacije za Olimpijske igre i svi oni najbolji dolaze na turnire. Nadam se da mogu ostvarivati rezultate, da mogu uzimati još rezultata do kraja godine ali najbitnije mi je da mogu trenirati, da sam zdrava, da napredujem. Imam već ove neke velike medalje, pa treba mi samo još jedna.“ – kazala je 21 godišnja Cvjetko.

Prošli tjedan u Mariboru je održan Olimpijski festival europske mladeži (EYOF), na kojem su hrvatski natjecatelji ostvarili sjajne rezultate. Kako bi prokomentirala nastup mlađe sestre Jane, ali i općenito uspjeh cijele delegacije.

„Jana je i najavila prelazak u moju kategoriju, tako da ćemo vidjeti kako će to biti, nisam se stvarno s njom jako dugo borila. Prokomentirala bi nastup naših judaša, stvarno sam zadovoljna, baš sam ih pratila zbog sestre, inače možda i ne bi. Srebro Luka Katić, dva peta mjesta Brnada i Božić i u muškoj konkurenciji što mislim da je stvarno odlična muška postava koju nismo imali već dosta dugo i na kraju Jana Cvjetko koja je bila prvakinja. To je stvarno odličan rezultat, pogotovo zato što je pokazala nakon Europskog prvenstva da ima kontinuitet, i da nije samo iznenađenje, cijele godine nije izašla na turnir a da nije osvojila medalju. Ne želim raditi nikakav pritisak, ali nadam se da na Svjetskom kadetskom prvenstvu može ponoviti sličan rezultat, ako ne čeka ju još jako puno godina velikih stvari tako da ja mislim da je to jako dobra podloga za judo u Hrvatskoj i ta muška ekipa i da se nastavlja ova tradicija osvajanja medalja u ženskim kategorijama.“ – dodala je za kraj viceprvakinja svijeta iz 2021.

Senator reprezentacije, 29-godišnji Splićanin Zlatko Kumrić dobio je pozivnicu četvrti put za najelitnije natjecanje među judašima i judašicama. Rezultati u lipnju govore sami za sebe, prvo bronca na IJF Grand Prixu u Tadžikistanu da bi sredinom mjeseca osvojio brončanu medalju na IJF Grand Slamu u Kazakhstanu.

„Pa forma je odlična, bili smo u Japanu dva tjedna na pripremama, Sveučilište Kokushikan u Tokiju. Iznimno naporni treninzi, dolazili su i natjecatelji s drugih sveučilišta, među kojima i neki od olimpijskih pobjednika. To je uglavnom bio trening samo za muškarce, oko 70 ljudi na treningu, svi vrhunski sportaši. Po povratku u Split smo sada radili neke lakše tehničke treninge, skidanje kila i spremamo se za Masters. Najviše je bodova sada u igri, posljednjih godinu dana do Pariza su najbitniji!“ – kazao je Kumrić.

Izvlačenje parova na rasporedu je danas u 14.00h, a prvi natjecatelji iz Hrvatske na tatami izlaze u subotu 5. kolovoza kada su na rasporedu kategorije -63kg i -70kg. U nedjelju na tatami izlaze Kumrić i Radić.