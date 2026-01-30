Close Menu

Hrvatska u nedjelju igra za broncu protiv Islanda

Danci su pobijedili i idu u finale na Njemačku

Danska rukometna reprezentacija pobijedila je Island rezultatom 31:28 te se plasirala u finale Europskog prvenstva. Aktualni četverostruki uzastopni svjetski prvaci još jednom su potvrdili status jednog od najvećih favorita turnira, a u borbi za naslov europskog prvaka u nedjelju od 18 sati suprotstavit će se Njemačkoj.

Danci će tako imati priliku osvojiti prvo zlato na europskim prvenstvima nakon 2012. godine, dok će Island ostati bez finala i istog dana od 15:15 igrati utakmicu za brončanu medalju protiv hrvatske reprezentacije.

