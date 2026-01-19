HRVATSKA - TURSKA 22-9: Barakude deklasirale Tursku

Vaterpolisti Hrvatske uvjerljivo su porazili reprezentaciju Turske u drugom kolu skupine F na Europskom prvenstvu. Barakude su upisale čak 22 gola, dok su ih Turci postigli 9. Hrvatska je uvjerljivo bila bolja i u svim četvrtinama (6:1, 5:2, 6:4, 5:2).

Najučinkovitiji igrač Barakuda bio je Žuvela s 5 pogodaka, a potom Biljaka i Butić s 4 pogotka, Vukičević s 3 pogotka, Vrlić s 2 pogotka te Bašić, Bukić, Lončar i Lazić s 1 pogotkom. Na golu se istaknuo Marcelić s 11 obrana, a u sastavu su još bili Bijač, Burić, Kharkov i Kržić.

Hrvatska će iduću, odlučujuću, utakmicu za polufinale EP-a odigrati 21. siječnja protiv Italije.