Hrvatska tinejdžerica osvojila europsko zlato u Beogradu

Hrvatska himna orila se Beogradom! Mlada hrvatska borkinja Mihaela Car (15) postala je europska prvakinja u ‘youth B‘ na kontinentalnom MMA prvenstvu koje se održava u Srbiji od 5. do 15. veljače! Sjajna Mihaela pobijedila je borkinje iz Engleske, Italije i Srbije, bila je fenomenalna, pišu Sportske novosti.

Naša nova europska prvakinja borilačkim sportovima bavi se pet godina, a trenira u Stupniku, u klubu Magnets Gym. Polaznica je prvog razreda srednje škole, a prošle godine osvojila je srebrne medalje na Europskom i Svjetskom prvenstvu u jiu jitsu.

Našoj jedinoj ženskoj borkinji na Europskom prvenstvu u Beogradu ovo je bio debitantski nastup u MMA i odmah je uzela zlatnu medalju. Sve borbe odradila je na visokoj taktičko-tehničkoj razini, a odlikuje je visoka radna etika i smirenost u borbama.

Osim Mihaele koji je postala europska prvakinja, peto mjesto je osvojio Fran Sedlovski.