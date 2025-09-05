Hrvatska teškom mukom pobijedila Farske otoke

Hrvatski nogometni reprezentativci nastavili su u kvalifikacijskoj skupini L pobjedama krčiti put prema Svjetskom prvenstvu, u gostima je Hrvatska ovog petka pobijedila Farske otoke s 1-0 (1-0).

Utakmicu je odlučio pogodak Andreja Kramarića u 31. minuti čime je nastavljen pobjednički hrvatski niz u skupini. Prije ovog susreta Hrvatska je u gostima bila bolja od Gibraltara sa 7-0, dok je na domaćem terenu svladala Češku 5-1.

Mogla je Hrvatska i jednostavnije slaviti na dalekom gostovanju. U prvom poluvremenu je Petar Sučić pogodio okvir vrata, dok je u nastavku susreta dvije odlične šanse imao Kramarić, kao i po jednu Jakić i Smolčić, ali nije se drugi put zatresla domaća mreža. Farski otoci su bili opasni kroz kontranapade, dok su u drugom poluvremenu čak i hrabrije krenuli prema izjednačenju do kojeg nisu stigli.

U drugom susretu ove skupine Češka je u gostima pobijedila Crnu Goru 2-0.

U ponedjeljak od 20.45 sati na maksimirskom stadionu će Hrvatska igrati protiv Crne Gore, reprezentacije koju vodi nekadašnji hrvatski reprezentativac Robert Prosinečki.

Na ljestvici skupine vodi Češka koja ima 12 bodova nakon pet utakmica. Hrvatska je druga s devet bodova iz tri utakmice, dok Crna Gora ima šest u pet susreta, piše Gol.hr.

Kvalifikacije za SP - skupina L:

Farski otoci - Hrvatska 0-1 (0-1)

Crna Gora - Češka 0-2 (0-1)