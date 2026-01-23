Close Menu

Hrvatska tenisačica suspendirana zbog dopinga

O cijelom slučaju oglasio se i predsjednik Hrvatskog teniskog saveza

Međunarodna agencija za teniski integritet (ITIA) izvijestila je kako je hrvatska tenisačica Jana Fett bila pozitivna na dopinškom testiranju. Sukladno pravilima, privremeno je suspendirana od 22. prosinca, a suspenzija će trajati do završetka službenog postupka i istrage.

O cijelom slučaju oglasio se i predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, Zdravko Marić, potvrdivši da je Savez zaprimio obavijest o spornom nalazu.

Kako je naveo, riječ je o uzorku uzetom tijekom nastupa hrvatske reprezentacije na Billie Jean King Cup turniru održanom u Varaždin u studenom prošle godine. Dodao je da u ovom trenutku Savez nema dodatnih informacija o okolnostima slučaja.

Marić je pritom istaknuo kako, poznajući Fett kao iznimno korektnu i poštenu sportašicu, smatra da je nedozvoljena supstanca u organizam dospjela nenamjerno, a ne s ciljem stjecanja nepoštene sportske prednosti. Naglasio je i da će Hrvatski teniski savez ostati u kontaktu s igračicom i ITIA-om do okončanja postupka.

