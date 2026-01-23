Hrvatska srušila Island u dramatičnoj utakmici. Idemo u borbu za polufinale

Rukometaši Hrvatske i Islanda danas su od 15:30 odmjerili snage u prvoj utakmicu drugog kruga na Europskom prvenstvu. Slavila je Hrvatska rezultatom 29:30.

Najučinkovitiji igrač Hrvatske bio je Maraš sa 7 pogodaka, a potom Srna sa 6 pogodaka, Martinović s 4 pogotka, Šoštarić s 3 pogotka, D. Mandić, Cindrić, Lučin i Raužan s 2 pogotka te Načinović i Glavaš s jednim pogotkom. U sastavu su još bili Pavlović, Šušnja, Jelinić i Mamić te vratar Kuzmanović s 8 obrana i vratar Slavić s jednom obranom.

Hrvatska će iduću utakmicu odigrati 25. siječnja protiv Švicarske.