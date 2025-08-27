Hrvatska reprezentacija s dva velika natjecanja donijela četiri medalje

U sastavu hrvatske reprezentacije članovi Jiu Jitsu Split Academy – Infinity BJJ Split nastupili su na dva velika međunarodna natjecanja – Europskom Jiu-Jitsu No-Gi prvenstvu i Svjetskom Jiu-Jitsu Kupu.

Pripreme za ova natjecanja bile su daleko od idealnih. Ekipa se susrela s ozljedama, problemima i teškim trenucima sve do samog kraja priprema, pa ništa nije bilo lako. Unatoč svemu, borci su pokazali iznimnu snagu i donijeli kući četiri medalje.

Rezultati – Europsko prvenstvo No-Gi

Paula Sophie Pandol – U21, -63 kg – zlatna medalja

– U21, -63 kg – zlatna medalja Jure Barišić – U21, -94 kg – brončana medalja

Rezultati – Svjetski Jiu-Jitsu Kup

Paula Sophie Pandol – U21, -70 kg – zlatna medalja

– U21, -70 kg – zlatna medalja Luka – U16, 52 kg – brončana medalja

Aldo, Blaž i Luka pokazali su veliko srce i sjajne borbe, ali ovoga puta nisu uspjeli doći do postolja. Osvojili su četvrta i peta mjesta te tako potvrdili da se nalaze u samom vrhu.

Iz Jiu Jitsu Split Academy istaknuli su ponos što su s čak pet boraca imali priliku predstavljati Hrvatsku na tako velikoj pozornici. Još jednom se pokazalo da trud, upornost i zajedništvo donose rezultate.

Sljedeće veliko poglavlje za reprezentaciju su Europsko prvenstvo u Belgiji i Svjetsko prvenstvo na Tajlandu, gdje će borci nastaviti još snažnije.

Natjecatelje je na oba natjecanja pratio trener Dino Moskatelo.

