Hrvatska reprezentacija s dva velika natjecanja donijela četiri medalje

U sastavu hrvatske reprezentacije članovi Jiu Jitsu Split Academy – Infinity BJJ Split nastupili su na dva velika međunarodna natjecanja – Europskom Jiu-Jitsu No-Gi prvenstvu i Svjetskom Jiu-Jitsu Kupu.
Pripreme za ova natjecanja bile su daleko od idealnih. Ekipa se susrela s ozljedama, problemima i teškim trenucima sve do samog kraja priprema, pa ništa nije bilo lako. Unatoč svemu, borci su pokazali iznimnu snagu i donijeli kući četiri medalje.
Rezultati – Europsko prvenstvo No-Gi
- Paula Sophie Pandol – U21, -63 kg – zlatna medalja
- Jure Barišić – U21, -94 kg – brončana medalja
Rezultati – Svjetski Jiu-Jitsu Kup
- Paula Sophie Pandol – U21, -70 kg – zlatna medalja
- Luka – U16, 52 kg – brončana medalja
Aldo, Blaž i Luka pokazali su veliko srce i sjajne borbe, ali ovoga puta nisu uspjeli doći do postolja. Osvojili su četvrta i peta mjesta te tako potvrdili da se nalaze u samom vrhu.
Iz Jiu Jitsu Split Academy istaknuli su ponos što su s čak pet boraca imali priliku predstavljati Hrvatsku na tako velikoj pozornici. Još jednom se pokazalo da trud, upornost i zajedništvo donose rezultate.
Sljedeće veliko poglavlje za reprezentaciju su Europsko prvenstvo u Belgiji i Svjetsko prvenstvo na Tajlandu, gdje će borci nastaviti još snažnije.
Natjecatelje je na oba natjecanja pratio trener Dino Moskatelo.
