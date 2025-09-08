Hrvatska razbila Crnu Goru: Vatreni uvjerljivo slavili na Maksimiru i nastavili pobjednički niz u kvalifikacijama

Hrvatska nogometna reprezentacija danas je od 20:45 igrala četvrtu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026 protiv Crne Gore na Maksimiru. Hrvatska je pobjedama otvorila kvalifikacije, prvo su slavili nad Gibraltarom 7:0, zatim s 5:1 protiv Češke, a rujanski je dio kvalifikacija započet pobjedom od 1:0 protiv Farskih otoka. Pozitivan su niz Vatreni zadržali i u ovoj utakmici nošeni golovima Jakića iz 35. minute, Kramarića iz 51., Majera iz 85. i Perišića iz 92.

Prva je prilika susreta pripala Hrvatskoj, u drugoj je minuti Sučić dodao Perišiću koji je ubacio s lijeve strane za Ivanovića, ali njegov je šut bio blokiran. Potom je u šestoj minuti Crna Gora morala prisilno mijenjati: Vujačić je ostao ležati na terenu, zamijenio ga je Rubežić. U 12. je minuti Perišić probio po lijevoj strani i ubacio za Sučića, no gosti su presjekli Sučićev pokušaj dodavanja.

U 16. je minuti Perišić pokušao iz voleja sa 17 metara, lopta je otišla preko gola. Dvije je minute kasnije Pašalić je poslao loptu prema Perišiću, no potonji je nije stigao. U 21. je minuti Jakić ubacio na Ivanovića koji je s 15 metara pokušao glavom, obranio je Petković. Četiri minute kasnije požutio je Ćaleta-Car zbog igranja rukom. U 26. je minuti Sučić pokušao s ruba šesnaesterca, ali lopta je otišla preko gola.

U 31. je minuti Ivanović je proslijedio do Kramarića, no Rubežić je izbio u korner. Četiri je minute kasnije požutio Bulatović zbog prekršaja na Sučiću. Potom je Hrvatska došla u vodstvo: Jakić je dobio loptu na desnoj strani, sjurio se prema kaznenom prostoru i lijevom pogodio dalji kut gola za vodstvo od 1:0. U 41. je minuti Savić pokušao vratiti loptu vrataru Petkoviću, a pogodio je vlastitu vratnicu, lopta nije završila u mreži. Dvije je minute kasnije Bulatović dobio žuti karton, odnosno isključujući crveni karton. Modrić je izveo slobodni udarac, ali prebacio je sve suigrače i poslao loptu u gol-aut.

U trećoj je minuti trominutne nadoknade Ivanović je dobro povukao, dodao Kramariću, a njegov je pokušaj otišao preko gola pa je Hrvatska na odmor otišla s golom prednosti iz 35. minute.

Drugo je poluvrijeme započelo izmjenom Bakića i Vukotića. U 50. je minuti Ivanovićev udarac blokirao Savić. Minutu potom Hrvatska je udvostručila vodstvo: Modrić je izveo korner, Stanišić je prebacio glavom, a Kramarić je pravovremeno podmetnuo nogu i poslao loptu u mrežu za 2:0. U 54. je minuti Modrić pokušao s ruba kaznenog prostora, Petković je obranio.

U 60. su minuti iz igre izišli Camaj i Jovetić, a ušli Lončar i Vukčević. Minutu je potom Marija Pašalića zamijenio Fruk. U 62. je minuti Budimir zamijenio Ivanovića. Pet minuta kasnije Modrić je šutirao s 14 metara, no pored vrata. U 70. minuti Kramarić iz blizine nije bio precizan nakon dodavanja Modrića. Minutu potom Majer i Baturina zamijenili su Kramarića i Sučića. U 74. je minuti Kuč zamijenio Brnovića.

U 75. je minuti Majer šutirao s 20 metara, Petković je obranio, a odbijanac je stigao do Budimira koji je pokušao glavom, no gostujući se vratar dobro snašao. Minutu potom pokušao je Perišić špicom, pogodio je Petkovića. U 77. je minuti Lončar pucao s 13 metara, Šutalo je reagirao na vrijeme. Četiri minute kasnije Baturina je pokušao s 18 metara, lopta je otišla preko grede. U 82. je minuti Moro zamijenio Modrića. U 85. je minuti Majer povećao vodstvo Hrvatske: pucao je s 18 metra, a lopta je na tom putu pogodila Kuča koji je skrenuo loptu prema vlastitome golu, a ona se od grede odbila u gol za 3:0. Pet minuta kasnije Perišić je pronašao Ćaletu-Cara koji je bio nečuvan na pet metara, a njegov pokušaj glavom obranio je Petković.

U drugoj je minuti trominutne sudačke nadoknade Majer dodao Perišiću, a on s pet metara poslao loptu u mrežu za 4:0. U zadnjoj je minuti susreta Budimir pokušao u padu, no obranio je Petković. To je ujedno bila posljednja prilika susreta.

HRVATSKA: Livaković - Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Stanišić - Modrić, Sučić - Pašalić, Kramarić, Perišić – Ivanović Klupa: Kotarski, Ivušić, Pongračić, Erlić, Majer, Marco Pašalić, Budimir, Moro, Baturina, Sosa, Fruk, Smolčić CRNA GORA: Petković - Vujačić, Savić, Šipčić - Roganović, Bulatović, Brnović, Camaj - Vukotić, Jovetić - Krstović Klupa: Popović, Dragojević, A. Vukčević, Gjelaj, M. Vukčević, Rubežić, Vuković, Mugoša, Kuč, Adžić, Bakić, Lončar