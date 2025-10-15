Hrvatska pretekla SAD: Američka putovnica ispala iz top 10 najmoćnijih na svijetu

Po prvi put otkad se vodi Henley Passport Index, Sjedinjene Američke Države više se ne nalaze među deset najmoćnijih putovnica svijeta. U najnovijem izvješću za 2025. godinu SAD je pao na 12. mjesto, gdje dijeli poziciju s Malezijom – dok se Hrvatska popela ispred njih.

Prema popisu, najviše mjesto ponovno drži Singapur, čiji građani bez vize mogu putovati u čak 193 države. Slijede Južna Koreja sa 190 destinacija i Japan s 189. Među europskim zemljama najbolje su prošle Njemačka, Italija, Luksemburg, Španjolska i Švicarska, dok su Austrija, Francuska i Danska na sljedećim pozicijama.

Hrvatska se ove godine našla u top 10 – na osmom mjestu, rame uz rame s Estonijom, Slovenijom, Slovačkom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, te čak ispred Sjedinjenih Država. Hrvatska putovnica omogućuje bezvizni pristup u 184 zemlje.