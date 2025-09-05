Hrvatska povela na Farskim otocima

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrava treći susret u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Ovoga puta izabranici Zlatka Dalića gostuju na Farskim otocima, u Tórshavnu, gdje traže nastavak pobjedničkog niza nakon uvjerljivih trijumfa protiv Gibraltara (7:0) i Češke (5:1).

U prvom dijelu susreta Sučić je zaprijetio snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora – lopta je pogodila stativu i zaustavila se tik pred golom domaćih. Ipak, "Vatreni" su ubrzo došli do prednosti. Jakić je na desnoj strani sjajno prošao čuvara i ubacio u šesnaesterac, Budimir glavom prenosi loptu, a Kramarić iz neposredne blizine mirno pogađa za 0:1.

