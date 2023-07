HRVATSKA POŠTA IMA VELIKU NOVOST Ovo se nikome neće svidjeti, evo o čemu je riječ

U moru poskupljenja stiglo je još jedno. Od početka srpnja za usluge Hrvatske pošte trebat će izdvojiti više novca.

Povećanje cijena slanja pismovnih pošiljaka prvenstveno se odnosi na poslovne korisnike, ali unatoč povećanju i novoj cijeni od 0,58 eura, napominju iz HP-a, slanje najjeftinije kategorije pisma (do 50 grama) još uvijek je među najjeftinijim u Europskoj uniji.

Novi je cjenik, kažu, odraz promjena na tržištu, rasta troškova vezanih za rad, trošak kapitala, inflaciju, transport i ulaganje u poboljšanje infrastrukture i tehnologije, pobrojili su za Poslovni dnevnik.

Po novom cjeniku, u unutarnjem prometu cijena slanja običnog pisma do 50 grama iznosi 0,58 eura umjesto prijašnjih 0,47 eura, a cijena prioritetnog pisma do 50 grama iznosi 1 euro umjesto prijašnjih 0,86 eura.

Preporučena pošiljka do 50 grama iznosi 2,10 eura umjesto dosadašnjih 1,63 eura, a sudsko pismeno te pismeno po upravnom i poreznom postupku stoji 2,68 eura umjesto 2,10 eura.

U međunarodnom prometu slanje običnog pisma do 50 grama po novome stoji 1,70 eura umjesto prijašnjih 1,14 eura, a cijena prioritetnog pisma do 50 grama 2,20 eura umjesto prijašnjih 1,86 eura, dok se slanje prioritetne preporučene pošiljke do 50 grama po novome plaća 5,40 eura umjesto prijašnjih 4,25 eura.

Slanje paketa do 1 kilograma putem usluge Paket24 sada košta 5,60 eura umjesto dosadašnjih 5,18 eura s uračunatim PDV-om.

Paket24 i dalje nudi najpovoljniju dostavu paketa putem paketomata (box pošiljka) jer do kraja godine traje promotivno razdoblje, što znači da korisnici mogu pošiljke svih formata poslati po cijeni od 2,64 eura.