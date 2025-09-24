Hrvatska pošta građanima nudi priliku za zaradu! Daju od 100 do 300 eura, evo što morate napraviti

Već duže vremena mogu se čuti prigovori na sporost dostave pošte ili paketa, kao i na neubacivanje pošte u sandučiće. Hrvatska pošta sada je u podjeli odlučila angažirati predstavnike stanara, članove kućnog savjeta ili sustanare.

"Analizom dostave pismovnih pošiljaka utvrdili smo kako u velikim zgradama poštari gube i po nekoliko sati na podjelu običnih pisama u sandučiće, kako zbog broja poštanskih sandučića, tako i zbog često nepravilno označenih sandučića. Procjena je da bi netko tko poznaje zgradu i stanare taj posao mogao odraditi efikasnije, a za to vrijeme poštar bi mogao dostaviti ostale vrste pošiljaka na drugim adresama što će povećati produktivnost i efikasnost dostave kao i sigurnosni aspekt. Naknada će ovisiti o broju sandučića u zgradi te učestalosti podjele pošiljaka na tjednoj bazi, a varirat će između 100 do 300 eura mjesečno", rekli su iz Hrvatske pošte za Tportal.

Prilika za zaradu

Posao mogu odraditi oni koji već imaju posao, ali i višak slobodnog vremena potrebnog za zakonski regulirano drugo zaposlenje te umirovljenici. No, postavlja se pitanje što ako stanari koji preuzmu ovu obvezu budu neodgovorni, pa nekome ne dostave račun na vrijeme ili svu poštu jednostavno bace u smeće?

Iz Pošte poručuju da će sva prava i obveze biti definirani posebnim ugovorom koji će biti raskinut ako ga se stanari ne budu pridržavali. Time iz Pošte praktički priznaju da imaju problema s nedostatkom radne snage. Unatoč tome što je tijekom ove godine čak triput provedeno povećanje plaće od ukupno 20 posto, na oglase se ne javlja dovoljan broj ljudi.