Hrvatska policija uzvratila srpskoj ministrici: "Ne radi se ni o kakvom strašnom tretmanu"

Vukovarsko-srijemska policija ocijenila je "neopravdanima i nepotrebnima" tvrdnje srpske ministrice gospodarstva, koja se žalila na "strašan tretman" i postupanje granične policije na graničnom prijelazu Bajakovo ranije ovoga tjedna. U svom priopćenju, hrvatska policija negira da su ju službenici na granici maltretirali, već da su prema njoj postupali uljudno i profesionalno provodeći zakonski utemeljen postupak.

"Nastavno na navode objavljene u nekoliko medija te objavu u kojoj ministrica Vlade Republike Srbije proziva postupanje granične policije, kategorički opovrgavamo navod po kojem su policijski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo tijekom granične kontrole predstavnicu Vlade Republike Srbije maltretirali", kažu iz policije.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Naime, potpredsjednica srpske Vlade i ministrica gospodarstva Adrijana Mesarović na društvenim se mrežama požalila da su jedino nju, od cijele delegacije, zaustavili na granici tijekom puta u Banja Luku te više puta tražili da otiske prstiju uz napomenu da sustav nije radio.

"Jedino su mene vraćali iznova i iznova i jedino sam ja morala pet puta očitati otiske prstiju pod raznim izgovorima hrvatskih carinika. I na svako moje pitanje odgovor je bio - kriv je sustav. Kod svih ostalih članova delegacije isti taj sustav je radio, samo u slučaju potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministrice gospodarstva, sustav je zakazao. Treba li se pitati zašto?", pita se Mesarović, ogorčena zbog "neprofesionalnog pristupa".

Delegacija iz Srbije je stigla na granični prijelaz u večernjim satima utorak, kažu iz policije tvrdeći da im je omogućen prioritetni prelazak granice i granična kontrola bez čekanja. Tom su prilikom od svih članova delegacije uzeti biometrijski podaci jer su građani koji dolaze iz zemalja izvan Europske unije, što je regulirano novouvedenim Entry/Exit sustavom, piše Danas.hr.

'Nema nikakvog strašnog tretmana'

"Iz tehničkih razloga od ministrice Mesarović svi biometrijski podaci se nisu mogli izuzeti u vozilu, kao od ostalih članova delegacije, te je ista zamoljena da se biometrijski podaci izuzmu na stacionarnom uređaju, što je i uobičajeni postupak.

"Ne radi se o nikakvom 'strašnom tretmanu', već o postupku kojem podliježu svi državljani trećih zemalja prilikom ulaska ili izlaska iz Schengenskog prostora, a koji nemaju reguliran boravak", naglašava vukovarsko-srijemska policija koja poručuje da su službenici granične policije Republike Hrvatske postupali uljudno i profesionalno i provodili su zakonski utemeljen postupak, koji će provoditi i dalje.

Osim toga, napominju da ministrica Mesarović tijekom postupanja "niti jednom riječju ili gestom" nije imala primjedbi na postupanje niti je izrazila pritužbu na graničnom prijelazu, nego se o tome oglasila putem društvene mreže dva dana nakon postupanja.

Iz policije ističu i kako je u prostorijama Policijske uprave vukovarsko-srijemske 15. listopada održan radni sastanak s generalnim konzulom GK Republike Srbije u Vukovaru, pri čemu je upoznat o činjenici da su članovi diplomatskih i konzularnih predstavništava trećih zemalja, koji su diplomatski predstavnici u trećim zemljama te koji tranzitiraju preko državnog područja zemlje članice, obveznici EES sustava i bit će im formiran dosje, bez obzira radi li se o službenom ili privatnom posjetu.