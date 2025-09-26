Hrvatska nije priznala Palestinu. Evo koliko je bilo glasova protiv

Hrvatski Sabor danas je glasao o priznanju države Palestine. Glasala su 121 zastupnika, 44 su bila za, 4 suzdržana i 73 protiv. 56 saborskih zastupnik uputilo je zajedničko pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Od njega traže da Hrvatska što prije prizna Palestinu te da suspendira izvoz oružja Izraelu zbog, kako navode, humanitarne katastrofe u Gazi, prenose 24sata.

U pismu ističu da bi priznanje bilo važan simbolički čin i potvrda hrvatske predanosti rješenju o dvije države, koje međunarodna zajednica godinama zagovara kao put prema trajnom miru na Bliskom istoku.

Pismo su potpisali svi zastupnici SDP-a (36), Možemo! (10) i IDS-a (2). Potpis su dale i zastupnice SDSS-a Dragana Jeckov i Anja Šimpraga, Anka Mrak Taritaš (GLAS), Dalija Orešković (DOSIP) i Marijana Puljak (Centar). Među potpisnicima su i Krešimir Beljak (HSS), Dubravko Bilić (Nezavisna platforma Sjever) te Miro Bulj (Most).

- Pozivamo sve zastupnice i zastupnike da podrže naše prijedloge i natjeraju Vladu RH da poduzme odlučne korake kako bi doprinijela zaustavljanju genocida, prekidu vatre i propuštanju humanitarne pomoći u Gazu - priopćili su iz Možemo!

Za vrijeme glasovanja ispred Sabora održavao se propalestinski prosvjed. Propalestinski prosvjedi tresu cijeli svijet, ipak očigledno u Hrvatskoj i dalje ne postoji politička klima u kojoj bi Palestina dobila svoje priznanje.