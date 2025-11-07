Hrvatska na Starom placu dočekuje Češku. Buzov: "Nadam se da ih u otvorenoj igri uz glasnu splitsku publiku možemo dobiti"

Hrvatski ragbijaši u subotu u 14 sati na Starom placu u Splitu igraju s Češkom u Trophy diviziji Europskog prvenstva. Naši su nakon poraza od Švedske u Trelleborgu s 12:57 nadigrali Dansku u Makarskoj s 36:26 dok će Česima ovo biti prva utakmica sezone.

Prvi put će nastupiti dvadesetogodišnji stup Giovanni Morelli, po ocu Talijan a po majci Hrvat.

"Česi su tradicionalno jaki, među favoritima za ulazak u najviši rang, u Championship. Na papiru su favoriti, ali mi igramo doma, a oni stižu autobusom iz Češke. Ako pružimo dobar otpor u donjem skupu i autu, nadam se da ih u otvorenoj igri uz glasnu splitsku publiku možemo dobiti", izjavio je trener reprezentacije Tonči Buzov koji će voditi momčad umjesto izbornika Anthonyja Poše. Naime, Poša je profesionalni trener u Sheffieldu i sa svojim klubom ovog vikenda igra povijesnu utakmicu za plasman u viši rang.

"Jako se dobro nadopunjavamo. Ja nisam mogao ići u Švedsku, pa smo bili zajedno protiv Danske, a sad nema njega, ali manje-više imamo iste ideje i planove", dodao je Buzov.

"Bit će teško. Česi su uvijek bili jako fizikalna ekipa, a posljednjih su godina tome dodali i atraktivnost. Pravi protivnik, moglo bi se reći i favorit, što ne znači da se nismo spremni „potući” se i pokušati ih iznenaditi. Bit će sjajna utakmica, a bilo bi lijepo da našem kapetanu Niku Jurišiću poklonimo pobjedu na njegovom oproštaju od reprezentacije za koju je u 18 godina odigrao 67 utakmica. Trebamo mu svi skinuti kapu i ugledati se u njega", poručio je reprezentativac splitske Nade Krešimir Čorić.

"Atmosfera je dobra, digli smo se nakon pobjede protiv Danske. Sve bolji smo i vjerujem da ćemo biti pravi. S Česima smo u protekla dva ciklusa igrali u gostima. Dobra su, kompletna momčad. Igraju brzo, tome se moramo prilagoditi i nadati se da će proći neke akcije iz našeg sistema. Skupaši moraju odraditi teži dio, a linijaši finiširati. Možemo odigrati dobru utakmicu, nadam se čak i pobijediti. Oprašta se Nik Jurišić, veliki igrač i još veći čovjek. Pozivam sve ljubitelje ragbija u Dalmaciji da nam daju dodatnu snagu", kazao je pred utakmicu Sinjanin Nikola Pavlović.