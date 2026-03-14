Hrvatska misica bori se za život, sad je posvetila emotivnu objavu kćeri: 'Biti tvoja mama moja je najveća sreća'

Uspješna poduzetnica i bivša Miss turizma, Ivančica Pahor, na društvenim mrežama je posvetila emotivnu objavu kćeri Uni, koja danas slavi rođendan.

'Postoje dani koji zauvijek promijene život. Za mene je to bio dan kada si se ti rodila. Od tog trenutka svijet je dobio novo značenje, a moje srce novi razlog da kuca jače. Danas gledam u tebe i vidim sve ono najljepše dobrotu, snagu, nježnost i svjetlo koje nosiš u sebi. Sretan rođendan, kćeri moja. Biti tvoja mama moja je najveća sreća i najveći ponos. Volim te zauvijek', napisala je uz njihovu zajedničku fotografiju.

Njena objava oduševila je pratitelje. Ivančica je nedavno u intervjuu za Story, među ostalim, progovorila o svojoj kćeri, koja je studentica prve godine studija komunikologije.

'Moja mama mi je dala život, a Una je moj život. Ona mi je najveće svjetlo na kraju tunela koje me uvijek vodi, kroz cijeli život, te sve što radim - radim za nju. Ona mi je najveća motivacija', rekla je.

Ivančici je prošle godine dijagnosticiran karcinom limfnih čvorova, ali umjesto da klone duhom, pokazala je nevjerojatnu snagu i hrabrost. Prošla je četiri kemoterapije te je čeka daljnje liječenje.

'Tijekom cijelog liječenja nisam pustila niti jednu suzu te sam se zaklela dragom Bogu da neću dopustiti da klonem i da padam. I ne mogu si dopustiti taj luksuz jer me Una treba. Ali i zbog sebe, uvijek sam bila jaka i sve sam u životu sama postigla, teškom mukom ni iz čega. Naučena sam na borbu, a ljudi me vide sređenu i misle - lako njoj, ali ja sam se, sa svojom obitelji, jako namučila. I sada se i s ovim borim. Strahovito sam se i fizički izlagala. Otkad sam rodila Unu nisam stala, a bila je prisutna i stalna borba za egzistenciju, konstantno sam bila za volanom i godišnje bih autom prešla 60.000 kilometara. Obilazila sam prodajna mjesta, nabavljala materijale, vozila bih za Rim ili Dubrovnik i isti se dan vraćala doma. Nisam htjela nigdje prespavati jer sam željela biti s mojom Unom. Jako sam vezana za nju i cijeli život smo nas dvije same. Željela sam joj pružiti sve najbolje i nisam htjela da osjeti da nešto nema ili da je zakinuta zato što nema tatu. Najvrednije mi je vrijeme s njom i mamom', ispričala je.

Također, otkrila je kakav odnos ima s kćeri.

'Na glasu sam kao najstroža mama u generaciji. Možda tako ne izgledam, ali jesam jer sam htjela od nje napraviti čovjeka i da bude najbolja verzija sebe. Negdje gdje sam ja griješila, učim je da te greške ne ponavlja. Ali jako smo povezane i ona se sada strahovito žrtvovala za mene. Proživljava te najljepše studentske dane, a morala je biti sa mnom. Nije se družila s prijateljima ili išla van. Kuhala je, svaki dan mi cijedila sokove od voća i povrća koje je mama nabavljala na selu, brinula se o lijekovima, mojoj njezi, svaki utorak išla sa mnom u bolnicu na kemoterapije... Bilo je baš teško, ali to nas je još više zbližilo', zaključila je.