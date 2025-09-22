Hrvatska mijenja zakon, uvodi novo kazneno djelo

Hrvatski sabor ovoga će tjedna otvoriti raspravu o paketu izmjena i dopuna šest pravosudnih zakona, pripremljenih u sklopu pristupanja Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), koje se očekuje iduće godine. Među njima su i zahvati u Kazneni zakon.

U utorak zastupnike očekuje prvo čitanje izmjena Zakona o sudovima, Zakona o parničnom postupku te Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Kod Zakona o sudovima, uz ostalo, uvodi se izričita zabrana primanja darova za suce, a u sustavu ocjenjivanja povećava se težina mjerila kvalitete i kvantitete rada (s najviše 60 na najviše 70 bodova). Predviđa se i osnivanje specijaliziranog odjela za predmete korupcije i organiziranog kriminaliteta pri Županijskom sudu u Varaždinu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Promjene u parničnom postupku ciljaju punu primjenu tehničkih mogućnosti tonskog snimanja rasprava, kako bi se bolje zaštitila procesna prava stranaka i ubrzao rad sudova.

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti precizira se da osobe koje nepravilnosti prijave izravno policiji ili državnom odvjetništvu uživaju jednaku pravnu zaštitu kao i oni koji se obraćaju nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje (pučki pravobranitelj).

U srijedu na dnevni red dolaze izmjene Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku te Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK). Kazneni zakon revidira odredbe o podmićivanju zastupnika i uvodi novo kazneno djelo — dovođenje u opasnost života i imovine putem sustava umjetne inteligencije.

Cilj izmjena ZKP-a je skraćivanje trajanja kaznenih postupaka: pojednostavljuje se postupanje pred optužnim vijećem, a protiv rješenja o izdvajanju dokaza više se ne bi mogla podnijeti posebna žalba.

Izmjene zakona o USKOK-u rasterećuju Županijski sud u Zagrebu širenjem nadležnosti Županijskog suda u Varaždinu, koji bi preuzeo i područje Županijskog suda u Bjelovaru, čime se želi osigurati učinkovitije vođenje složenih korupcijskih predmeta.

U četvrtak slijedi rasprava o prijedlogu novog Zakona o otocima. Namjera je unaprijediti životne uvjete na otocima kroz jačanje razvojnih mjera — od vodoopskrbe i prometne povezanosti do potpora poslodavcima, razvoja civilnog društva, programa Hrvatski otočni proizvod i infrastrukturnih ulaganja.

Radni tjedan završava u petak izjašnjavanjem o amandmanima te glasovanjem o zakonima raspravljenima u protekla dva tjedna.