Hrvatska je omiljena i vodeća inozemna destinacija za Slovence

Hrvatska turistička zajednica predstavlja ukupnu hrvatsku turističku ponudu na 36. izdanju sajma „Alpe Adria“, koji se održava od 4. do 7. veljače u Ljubljani. Posebnost ovogodišnjeg nastupa, odnosno predstavljanja hrvatskog turizma na slovenskom tržištu jest status Hrvatske kao Zemlje partnera, pa je hrvatski paviljon bio središte zbivanja i okupljanja velikog broja posjetitelja sajma koji redovito privlači značajan broj putnika i turističkih profesionalaca. Na sajmu je, uz Brunu Bonifačića, direktora Predstavništva HTZ-a u Ljubljani, prisutna hrvatska turistička delegacija predvođena ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem, koji su prilikom svečanog otvorenja sajma naglasili važnost slovenskog tržišta za hrvatski turizam.

"Slovenija je jedno od naših najvažnijih emitivnih tržišta, odmah nakon Njemačke, i prošle godine smo s ovog tržišta ostvarili 1,8 milijuna dolazaka i više od 11 milijuna noćenja, što je za 2% više nego u godini ranije. Ovo potvrđuje kako naši slovenski gosti i dalje prepoznaju Hrvatsku kao jednu od svojih najpoželjnijih destinacija, a posebno nam je drago što to sve više i čine izvan glavnih ljetnih mjeseci. Hrvatska je napravila velike iskorake u jačanju ponude i sadržaja u pred i posezoni, a dodatno će to doći do izražaja u ovoj godini kada će se otvoriti niz novih projekata koje smo sufinancirali kroz EU sredstva. Naša zemlja i dalje nudi dobar omjer cijene i kvalitete te vrijednost za novac, a u segmentima smještaja koje preferiraju slovenski turisti prepoznata je naša izvrsnost - od kampova koji su po ADAC-ovom istraživanju drugi u Europi, do autentičnog obiteljskog smještaja s našom novom oznakom Local Host. Ovaj sajam zato smo iskoristili kako bismo pozvali sve slovenske goste da posjete Hrvatsku, kako tijekom ljetnih mjeseci, tako i tijekom cijele godine, kako bi doživjeli i sve što naša zemlja nudi i u kontinentalnom dijelu, kao i na područjima koja nisu do sada bila toliko turistički promovirana, a nude autentični doživljaj te uživanje u jedinstvenoj prirodnoj i kulturnoj baštini", poručio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

U okviru sajma i hrvatskog paviljona, tijekom svih dana sajma bit će održan poseban i bogat program predstavljanja hrvatske kulturne i povijesne baštine, eno-gastronomije, kao i destinacijske ponude, što najbolje potvrđuje i broj od 22 suizlagača na hrvatskom štandu, a među kojima su brojne turističke zajednice, nacionalni parkovi i parkovi prirode, kao i domaći hotelijeri te agencije.

"Hrvatska ove godine s ponosom nosi titulu Zemlje partnera sajma koji dodatno naglašava snažne veze između naših država. Slovenija je za nas drugo najvažnije emitivno tržište po realiziranom turističkom prometu, ali prije svega riječ je o susjedima koji Hrvatsku doživljavaju kao svoju omiljenu destinaciju. Hrvatsku i Sloveniju povezuje puno više od blizine - dijelimo slične vrijednosti, kulturu i način života, povijest, ali i pristup razvoju turizma, s posebnim naglaskom na održivost, kvalitetu i autentične doživljaje. Upravo zato na sajmu Alpe Adria ne predstavljamo samo pojedinačne destinacije, već i raznolikost ukupne hrvatske ponude tijekom cijele godine. Posebno bih istaknuo i izvrsnu suradnju Hrvatske turističke zajednice i Slovenske turističke organizacije, koju uspješno razvijamo i na dalekim tržištima, gdje zajedničkim nastupima dodatno jačamo vidljivost naše regije i Europe kao atraktivne turističke cjeline", komentirao je direktor Staničić.

Navedeno je potvrdila i Maja Pak Olaj, direktorica Slovenske turističke organizacije, koja se ove godine na sajmu predstavlja u partnerstvu s Udruženjem povijesnih gradova Slovenije. „Hrvatska je ovogodišnja Zemlja partner sajma, a suradnja između naših nacionalnih turističkih organizacija već nekoliko godina jača zahvaljujući zajedničkim promotivnim kampanjama na dalekim tržištima. Hrvatska ostaje jedno od ključnih tržišta za slovenski turizam obzirom da su hrvatski gosti prošle godine ostvarili gotovo 780 tisuća noćenja, što predstavlja rast od 11 posto, čime Hrvatska zauzima četvrto mjesto inozemnih tržišta po ostvarenim noćenjima“, izjavila je direktorica Pak Olaj.

Službena ceremonija otvorenja sajma započela je uvodnim govorom Iztoka Bricla, generalnog direktora Gospodarskog razstavišča, a okupljenima se, uz ministra Glavinu i direktora Staničića, obratila i Tanja Fajon, potpredsjednica Vlade Republike Slovenije i ministrica vanjskih i europskih poslova.

Tijekom prvog dana sajma pažnju posjetitelja posebno će privlačiti maskota licitarko, predstavljanje konavoskih vezilja i konavoskog veza, degustacije pokladnih fritula, prezentacije hrvatskih vina, likera i degustacijskih zalogaja u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, kao i prezentacija te degustacija rapske torte, dok je za glazbeno scenski nastup zadužena klapa Sebenico.

Važnost nastupa na sajmu u Ljubljani potvrđuju i trendovi koje naša zemlja ostvaruje na slovenskom tržištu, a prema kojima je Hrvatska uvjerljivo najomiljenija inozemna destinacija za Slovence koji u našoj zemlji ostvaruju više turističkih noćenja nego u vlastitoj zemlji. Pritom su slovenskim gostima omiljene regije Istra, Kvarner i Zadarska županija, a gledano prema destinacijama najviše noćenja ostvaruju u Umagu, Malom Lošinju, Novalji, Novigradu i Medulinu.