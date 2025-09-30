Hrvatska je od turista u prvoj polovici godine zaradila ogromnu lovu. Evo o kojem se iznosu radi

Prihodi od stranih turista u Hrvatskoj u prvoj polovici 2025. godine dosegnuli su 4,375 milijardi eura, što je 244 milijuna eura ili 5,9 posto više nego u istom razdoblju lani, izvijestilo je Ministarstvo turizma i sporta (MINTS) na temelju podataka Hrvatske narodne banke (HNB).

Većina tog iznosa ostvarena je u drugom tromjesečju, kada su prihodi iznosili 3,5 milijardi eura. To predstavlja rast od 5,7 posto, odnosno 190,2 milijuna eura u odnosu na prošlogodišnje rezultate u istom razdoblju.

"Zadovoljni smo ostvarenim rezultatima. Strateški se odmičemo od sezonalnosti te razvijamo turizam kroz cijelu godinu. Rast ostvarujemo u predsezoni i posezoni, što ide u prilog svim aktivnostima koje kao Vlada poduzimamo", izjavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Dodao je i kako je tijekom posezone zabilježeno 5 posto više turističkog prometa nego u istim mjesecima prošle godine. Naglasio je da će cjenovna konkurentnost ostati ključni prioritet ne samo do kraja 2025., nego i u nadolazećoj turističkoj godini.