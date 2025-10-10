Hrvatska izdvaja milijun eura za potporu Hrvatima u BiH: “Ovo je ulaganje u budućnost našeg naroda”

Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je danas da je osiguralo milijun eura za program potpore bosanskohercegovačkim Hrvatima s ciljem demografskog razvoja i jačanja obitelji.

Kako navode, program je usmjeren na ulaganja u predškolski odgoj na hrvatskom jeziku, očuvanje nacionalnog identiteta te poticanje ostanka mladih obitelji u Bosni i Hercegovini.

“Ovaj program pokazuje da naša briga za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nije samo deklarativna, nego konkretna — u djelima, u zajednicama i u vrtićima gdje djeca uče prve riječi na hrvatskom jeziku”, poručuju iz Ministarstva.

Program predviđa bespovratna sredstva od 10.000 do 40.000 eura po projektu, a prijaviti se mogu dječji vrtići i njihovi osnivači koji provode programe na hrvatskom jeziku. Partneri mogu biti lokalne zajednice, udruge i vjerske ustanove, dok hrvatske institucije mogu pružiti stručnu podršku bez financijske koristi.

Poziv za prijave otvoren je od 10. listopada do 10. studenoga 2025., a odobreni projekti provodit će se do kraja 2026. godine.

“Ovo nije samo ulaganje u objekte — ovo je ulaganje u budućnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Hrvatska će i dalje biti oslonac i saveznik svakog projekta koji jača obitelj, obrazovanje i zajedništvo Hrvata u BiH”, stoji na kraju priopćenja.