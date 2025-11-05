Hrvatska influencerica objasnila zašto dječji rođendani kod nje koštaju do 1270 eura

Influencerica Cindy Šoštarić Hadžić, supruga suvlasnika Ritza, Sandija Pege, oglasila se nakon brojnih komentara na društvenim mrežama koji su uslijedili nakon otvaranja njezine nove igraonice i rođendaonice KidZona u Zagrebu. Rasprava je izbila kada je objavljeno da se cijene rođendanskih proslava kreću od 650 do 1.270 eura, ovisno o odabranom paketu.

Mnogi su korisnici društvenih mreža izrazili nezadovoljstvo, smatrajući da su cijene previsoke. "Prosječni Hrvat to zaradi za mjesec dana rada", "Tražit kredit da proslaviš djetetu rođendan" i "650 eura za dječji rođendan?! To je ruganje roditeljima i zdravom razumu", samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati na mrežama.

Oglasila se na Instagramu

Na Storyju, Cindy Šoštarić Hadžić pojasnila je razloge iza cijena i koncepta KidZone.

"Drago nam je što se u medijima pokrenula rasprava o cijenama rođendanskih proslava u Hrvatskoj, te što je poseban fokus stavljen na naš najveći rođendanski paket koji iznosi 1270 eura. Naša strateška odluka bila je da u svim paketima prikažemo cjelokupan iznos proslave, bez skrivenih troškova, čime ne dovodimo potrošače u zabludu prikazivanjem nižih, ali nepotpunih cijena", poručila je, prenosi Index.

Dodala je kako se KidZona razlikuje od drugih igraonica jer su u cijenu uključeni svi elementi slavlja – od dekoracija do personalizirane torte.

"U najskupljem paketu torta nije samo običan kolač s printanom pokrivkom, već custom torta prema želji slavljenika. Svi elementi dekoracije, uključujući balone, prolaze provjeru kvalitete i sigurnosti te dolaze od provjerenih dobavljača", pojasnila je.

"Program osmislile pedagoginje"

Cindy je naglasila da iza koncepta stoji stručni tim.

"Cjelokupni rođendanski program osmislile su dječje pedagoginje, koje su unutar igraonice kreirale zone za razvoj mašte, motorike i senzorne vještine, uz vodstvo animatora s pedagoškim i rehabilitatorskim iskustvom. Nudimo i dodatne programe poput facepaintinga, mađioničara, poklona za uzvanike i snack bara za roditelje – sve uključeno u cijenu."

Za one kojima je cijena previsoka, influencerica je istaknula da postoje i povoljniji paketi.

"Iako je u medijima najviše pažnje privukao naš najskuplji paket, želimo naglasiti da KidZona nudi i pakete od 520 eura naviše, koji uključuju širok spektar sadržaja koji su drugdje često dodatno naplaćeni."

Oglasio se i Sandi Pego

Na komentare i priloge u medijima reagirao je i Sandi Pego, koji je ustvrdio da su pojedine informacije o cijenama netočne.

"Jedino točna informacija ovdje je mađioničar od 150 eura! Tortu od 40 eura možete imati, ali u nešto drugačijim igraonicama! Naše su torte tematske i personalizirane, a oni koji su takve naručivali znaju koliko koštaju. Grickalice za 15-ero djece možda u susjednoj Bosni gdje su još KM! Baloni i ukrasi za 20 eura – da mi je vidjeti kako to izgleda", napisao je na Instagramu.