Hrvatska ima novog papinog izaslanika. Kako se bira apostolski nuncij i koja je njegova uloga?

Hrvatska je dobila novog apostolskog nuncija, odnosno papinskog izaslanika koji u zemlji predstavlja Svetu Stolicu. Riječ je o visokom crkvenom dužnosniku koji istodobno ima i diplomatsku funkciju, pa se njegov položaj često uspoređuje s veleposlanikom Vatikana u pojedinoj državi. Papa Lav XIV. imenovao je nadbiskupa Leopolda Girellija novim apostolskim nuncijem u Hrvatskoj, objavili su u petak Apostolska nuncijatura u Hrvatskoj i Tiskovni ured Svete Stolice.

Kako se imenuje apostolski nuncij

Apostolskog nuncija imenuje papa, na prijedlog Državnog tajništva Svete Stolice, odnosno vatikanskog tijela zaduženog za diplomatske odnose. Kandidati su najčešće nadbiskupi koji već imaju iskustvo u diplomatskoj službi Vatikana i djelovali su u različitim apostolskim nuncijaturama diljem svijeta.

Nakon što papa donese odluku o imenovanju, Sveta Stolica o tome obavještava državu u koju nuncij dolazi. Država domaćin potom daje diplomatski pristanak, takozvani agrément. Tek nakon toga imenovanje se javno objavljuje.

Uloga nuncija u Hrvatskoj

U Hrvatskoj apostolski nuncij ima dvostruku ulogu. Kao veleposlanik Svete Stolice predstavlja Vatikan pred hrvatskim državnim vlastima i sudjeluje u diplomatskim odnosima između Svete Stolice i Republike Hrvatske.

Istodobno je i papin predstavnik pri Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj. U toj ulozi održava redovite kontakte s Hrvatskom biskupskom konferencijom, sudjeluje na važnim crkvenim događajima te posreduje u komunikaciji između hrvatskih biskupa i Svete Stolice.

Jedna od njegovih važnih zadaća je i sudjelovanje u postupku izbora novih biskupa. Nuncij prikuplja informacije i prijedloge te ih prosljeđuje u Vatikan, gdje se donosi konačna odluka o imenovanju.

Apostolska nuncijatura u Zagrebu

Sjedište apostolske nuncijature u Hrvatskoj nalazi se u Zagrebu. Nuncijatura djeluje kao diplomatsko predstavništvo Svete Stolice, slično veleposlanstvu, ali istodobno ima i posebnu crkvenu funkciju.

Od uspostave diplomatskih odnosa između Hrvatske i Svete Stolice 1992. godine, u Hrvatskoj je služilo nekoliko apostolskih nuncija. Svaki od njih imao je važnu ulogu u razvoju odnosa između Vatikana i hrvatske države, kao i u životu Katoličke Crkve u zemlji.

Imenovanje novog nuncija stoga se smatra značajnim događajem i za crkveni i za diplomatski život Hrvatske, jer predstavlja početak nove faze u odnosima između Svete Stolice i domaće Crkve.