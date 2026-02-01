Hrvatska igra za broncu. Evo sastava

Hrvatska rukometna reprezentacija danas igra utakmicu za brončanu medalju protiv Islanda. Nakon polufinala, Hrvatska će u borbi za treće mjesto nastupiti oslabljena jer u sastavu neće biti Dominika Kuzmanovića, koji zbog viroze neće konkurirati za nastup.

Izbornik će na raspolaganju imati sljedeći sastav: Mario Šoštarić, Luka Lovre Klarica, Matej Mandić, Diano Češko, Mateo Maraš, Zlatko Raužan, Marko Mamić, Luka Cindrić, David Mandić, Tin Lučin, Dino Slavić, Ivan Martinović (C), Leon Šušnja, Filip Glavaš, Marin Jelinić i Veron Načinović.

Utakmica protiv Islanda na rasporedu je u 15:15 sati, uz prijenos na RTL-u i platformi Voyo. Hrvatska ima priliku zaključiti turnir osvajanjem brončane medalje.