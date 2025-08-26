Hrvatska i još 24 zemlje prekidaju slanje pošiljki u jednu državu

Agencija UN-a odgovorna za poštanski sektor danas je objavila da je 25 njezinih država članica obustavilo pošiljke robe u Sjedinjene Države u kontekstu neizvjesnosti nakon što je administracija predsjednika Donalda Trumpa obustavila bescarinski "de minimis" tretman za robu koja se u poštanskim pošiljkama šalje u SAD, što stupa na snagu 29. kolovoza.

Svjetska poštanska unija (UPU), agencija sa sjedištem u Švicarskoj koja promiče suradnju između poštanskih službi svojih 192 zemalja članica, objavila je da je svoju zabrinutost zbog poremećaja prenijela u pismu američkom državnom tajniku Marcu Rubiju 25. kolovoza 2025. godine, piše Index.

Hrvatska među zemljama koje su obustavile pošiljke

Nisu naveli o kojim je zemljama riječ, iako su Australija, Norveška i Švicarska te druge zemlje, uključujući Hrvatsku, već javno najavile obustave. Ta vijest uslijedila je nakon što je Trumpova administracija prošli mjesec izjavila da će obustaviti globalno izuzeće "de minimis", koje također omogućava minimalnu papirologiju za međunarodne pošiljke u vrijednosti manjoj od 800 dolara, a obustava će stupiti na snagu 29. kolovoza.

Podsjetimo, iz HP-a su u petak objavili da od danas, 26. kolovoza obustavljaju prijam svih pošiljaka za SAD koje sadrže komercijalnu robu, bez obzira na vrijednost, dok je omogućen prijam isključivo pošiljaka koje sadrže pisano priopćenje i "poklone" koje privatne osobe šalju privatnim osobama u SAD, do ukupne vrijednosti od 100 američkih dolara.

I poštanski operateri u Bosni i Hercegovini, uključujući BH Poštu i Pošte Srpske, obavijestili su svoje korisnike da privremeno obustavljaju prijam svih pošiljki za primatelje u SAD-u. Ranije je i niz europskih poštanskih operatera, među kojima i njemački DHL, također najavio da će privremeno obustaviti većinu isporuka u SAD.