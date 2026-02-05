Hrvatska futsal reprezentacija je doznala protivnika za broncu. Utakmica je u subotu

Hrvatska futsal reprezentacija igrat će za treće mjesto na Europskom prvenstvu nakon tijesnog poraza u polufinalu. Protivnik u borbi za broncu bit će Francuska, koja je u drugom polufinalnom susretu poražena od Portugala rezultatom 4:1.

Hrvatska je svoj nastup u polufinalu završila minimalnim porazom 2:1 od Španjolske u slovenskoj Areni Stožice, no unatoč razočaranju, momčad sada ima priliku ostvariti povijesni rezultat. Naime, eventualna brončana medalja bila bi najveći uspjeh hrvatske futsal reprezentacije otkako nastupa na europskim smotrama. Dosadašnji najbolji plasman ostaje četvrto mjesto s Europskog prvenstva 2012. godine, koje je održano upravo u Hrvatskoj.

Susret Hrvatske i Francuske na rasporedu je u subotu u 16 sati, uz prijenos na kanalu RTL 2 i online platformi Voyo. Očekuje se napeta utakmica jer obje reprezentacije žele natjecanje završiti pobjedom i medaljom.

Hrvatska je u polufinalu imala gotovo domaćinsku atmosferu u Stožicama, a slična podrška očekuje se i u utakmici za treće mjesto. Velik broj hrvatskih navijača već je najavio dolazak kako bi pružio dodatni poticaj momčadi u odlučujućem susretu.

Izbornik Marinko Mavrović nakon polufinala nije skrivao ponos na svoje igrače, ali je naglasio da momčad mora brzo okrenuti fokus prema novom izazovu.

„Neopisivo sam zahvalan našim igračima. Umor je sigurno velik, ali oporavit ćemo se i još jednom baciti na glavu za medalju. Ako je ikako moguće, molim navijače da nas podrže i u subotu. Bude li tako, sigurno ćemo zbog njih biti u prednosti“, poručio je izbornik uoči posljednje utakmice na ovogodišnjem prvenstvu.

Pred Hrvatskom je tako prilika za ispisivanje nove stranice povijesti, a podrška s tribina mogla bi biti važan faktor u borbi za prvo europsko odličje.