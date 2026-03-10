Hrvatska druga na svijetu po restoranima dostupnima samo brodom

Hrvatska je zauzela visoko drugo mjesto na svijetu po broju restorana do kojih se može doći isključivo brodom, pokazalo je veliko globalno istraživanje platforme BoatBooker. U istraživanju je analizirano više od tisuću restorana u 45 zemalja, a hrvatska ponuda svrstana je odmah iza Grčke, dok su iza nje ostale turističke velesile poput Italije.

Prema podacima istraživanja, čak 211 restorana na Jadranu zadovoljilo je stroge kriterije – pristup isključivo morem, minimalnu ocjenu gostiju od 4,5 zvjezdica te velik broj recenzija.

Posebno se ističu restorani smješteni na otocima i u skrivenim uvalama, gdje gosti često dolaze brodom kako bi spojili plovidbu i gastronomiju. Među primjerima izvrsnosti navode se Konoba Šešula na Šolti te Konoba Mare u uvali Katina na Kornatima, koje su se istaknule kao globalni primjeri koncepta „Dock & Dine“, odnosno dolaska brodom na vrhunsku večeru.

Analiza također pokazuje da je središte hrvatske nautičko-gastronomske ponude u srednjoj i južnoj Dalmaciji. Posebno se ističu arhipelazi oko Visa, Hvara i Kornata, gdje su koncentrirani brojni restorani dostupni isključivo morem.

Na globalnoj ljestvici predvodi Grčka s 349 takvih lokacija, dok je Hrvatska s 211 restorana na drugom mjestu. Slijede Italija sa 150, Indonezija s 91 te Maldivi sa 67 restorana dostupnih samo brodom.

Podaci istraživanja pokazuju i zanimljiv detalj: Hrvatska sama ima više visoko ocijenjenih restorana dostupnih isključivo brodom nego Indonezija i Maldivi zajedno. To, prema BoatBookeru, potvrđuje da je razvedena hrvatska obala postala jedna od najrazvijenijih nautičko-gastronomskih destinacija na svijetu.

U BoatBookeru ističu kako plovidba za mnoge goste predstavlja tek uvod u gastronomsko iskustvo, a hrvatska ponuda pokazuje da je na Jadranu putovanje do restorana često jednako važno kao i sam obrok.