Hrvatska dobila novu autocestu!

Posljednja dionica Koridora Vc u Hrvatskoj – dionica Beli Manastir – granica Mađarske na autocesti A5 (granica Mađarske – Osijek – Svilaj) – svečano je puštena u promet u ponedjeljak, 6. listopada 2025.

Na svečanosti otvorenja 5 kilometara duge dionice sudjelovali su predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar graditeljstva i prometa Mađarske János Lázár te predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan.

Dionica Beli Manastir - granica Mađarske dio je autoceste A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj koja čini sastavni dio Paneuropskog koridora Vc te dio sveobuhvatne TEN-T mreže kao i europske prometnice E-73 koja povezuje sjever Europe s Jadranom, a njenim dovršetkom autocesta A5 završena je u cijelosti u punom profilu na svih 88,6 km, čime je Republika Hrvatska u potpunosti završila svoj dio koridora Vc kroz Hrvatsku.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković podsjetio je kako je Koridor Vc višegodišnji europski strateški projekt i jedan od ključnih prioriteta prometne politike Europske unije.

Predsjednik Vlade naglasio je važnost projekta za odnose dviju zemalja

„Dovršetkom ove dionice Hrvatska je u potpunosti ispunila svoj dio obveza. Kada se završi i preostali dio kroz Bosnu i Hercegovinu, osjetit ćemo puni prometni i gospodarski potencijal ove autoceste, koja će biti žila kucavica razvoja cijele regije“, poručio je premijer. Predsjednik Vlade naglasio je i važnost projekta za odnose dviju zemalja: „Ova autocesta dodatno će osnažiti povezanost Hrvatske i Mađarske, intenzivirati gospodarsku suradnju, razmjenu i međusobno razumijevanje. Stvara se nova dimenzija bilateralnih odnosa i regionalnog razvoja.“

Dovršetkom A5 Hrvatska postaje ključna prometna karika između srednje i južne Europe, a Slavonija i Baranja dobivaju snažan poticaj za gospodarski razvoj i međunarodnu povezanost. Projekt potvrđuje strateški cilj Vlade Republike Hrvatske – stvaranje moderne, sigurne i učinkovite prometne infrastrukture kao temelja uravnoteženog regionalnog razvoja.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je kako je završetak A5 kruna višegodišnjeg investicijskog ciklusa u prometnu infrastrukturu:

„Zadatak je izvršen – Hrvatska je izgradila svih 88 kilometara autoceste A5 na Koridoru Vc i možemo biti ponosni na to postignuće. Nakon Pelješkog mosta, tunela Učka i brojnih drugih projekata, današnji dan predstavlja važnu prekretnicu jer smo nakon mnogo godina uspjeli spojiti Hrvatsku i Mađarsku te našu zemlju povezati sa srednjom Europom.“ Dodao je i kako je upravo politička odluka iz 2019. godine bila ključna za dovršetak četverotračne autoceste, uključujući most Svilaj, dionicu Osijek – Beli Manastir i sada završeni spoj do granice. “Preostaje nam još izgraditi brze ceste do pojedinih kontinentalnih središta i kod Splita, a onda najviše ulagati u željezničku infrastrukturu”, rekao je ministar Butković.

Predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan istaknuo je kako je posljednja dionica autoceste A5 duga pet kilometara, a ugovor o njezinoj izgradnji, vrijedan 45,8 milijuna eura, potpisan je prije dvije godine. Dodao je da je u cijeli projekt Koridora Vc Hrvatska do sada uložila više od 875 milijuna eura, od čega je više od 815 milijuna eura usmjereno upravo u izgradnju autoceste A5.

János Lázár, ministar graditeljstva i prometa Mađarske, tom je prilikom naglasio kako povezivanje autocesta A5 i M6 nije važno samo za Hrvatsku i Mađarsku, već i za cijelu Europsku uniju, jer se njima ostvaruje bolja prometna povezanost, jača gospodarska suradnja te potiče razvoj cijele regije.

Podsjetimo kako je završetak koridora Vc dio projekta Vlade Republike Hrvatske „Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem“, a dionice granica Mađarske - Beli Manastir i Beli Manastir - Osijek dio su projekta „Hrvatska – dovršetak autoceste na koridoru Vc“ koji je financiran sredstvima EBRD-a i HBOR-a. Vrijednost radova na 5 kilometara dugoj dionici Beli Manastir - granica Mađarske iznosi gotovo 46 milijuna eura i na njoj se nalazi 8 objekata: vijadukt 135. brigade HV-a (318 m) koji premošćuje željezničku prugu i Karašicu te je građevinski najzahtjevniji dio trase, nadvožnjaci Gajić i Rašće, mostovi Karašica 2, Travnik 1, Travnik 2 i dva mosta preko kanala , izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture