Hrvatska dobila novo svjetsko priznanje: UNESCO prepoznao jedinstvenu tradiciju Lastova

Na 20. sjednici UNESCO-ovog Međuvladinog odbora u New Delhiju, Lastovski poklad je uvršten na UNESCO-ov Registar dobrih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine svijeta, izvijestila je putem Facebooka ministrica Nina Obuljen Koržinek.

- Ova potvrda pokazuje koliko su tradicija i običaji Lastovaca neprocjenjivi, jedinstveni i vrijedni svjetskog priznanja.

Potvrda je i predanosti Hrvatske u provedbi i promicanju UNESCO-ove Konvencije o očuvanju nematerijalne kulturne baštine, s fokusom na međunarodnu suradnju, kulturnu raznolikost i multinacionalne nominacije - napisala je ministrica.