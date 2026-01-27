Hrvatska dobila jaču poziciju u Vijeću Europe: Puljak potpredsjednica ALDE grupe

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak izabrana je za potpredsjednicu ALDE grupe, političke grupacije europskih liberalnih stranaka u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (PACE), čime je Hrvatska dobila snažniju poziciju unutar jedne od ključnih liberalnih platformi na europskoj razini.

ALDE grupa u PACE-u okuplja 88 zastupnica i zastupnika iz gotovo svih europskih država, a na čelo grupe ponovno je izabran rumunjski zastupnik Iulian Bulai. Puljak je izabrana među deset potpredsjednika, što se u političkim krugovima tumači kao priznanje njezinu dosadašnjem radu.

„Ovo je za mene velika čast, ali i ozbiljna odgovornost. ALDE grupa ima važnu ulogu u obrani demokratskih standarda, ljudskih prava i vladavine prava u Europi, osobito u trenutku kada su ti temelji u pojedinim državama ozbiljno dovedeni u pitanje“, poručila je Puljak, zahvalivši kolegicama i kolegama na ukazanom povjerenju.

Dodala je kako ALDE u PACE-u kontinuirano inzistira na konkretnim politikama, a ne deklarativnim vrijednostima, od zaštite neovisnosti institucija i slobode medija do odgovornog korištenja novih tehnologija. „Digitalni alati i umjetna inteligencija moraju služiti građanima, a ne postati sredstvo nadzora, manipulacije ili produbljivanja nejednakosti“, istaknula je Puljak, naglasivši da će to biti jedna od tema na kojima će posebno raditi.

Izbor Marijane Puljak dodatno pozicionira Centar unutar europske liberalne obitelji, ali i jača vidljivost Hrvatske u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. „Borba za liberalne vrijednosti, demokraciju i ljudska prava danas je borba za to da Europa ostane prostor slobode, sigurnosti i kvalitete života. To nije neka apstraktna ideja, nego vrlo konkretan politički posao“, zaključila je Puljak.