Hrvatska danas igra za pobjedu protiv svjetskih prvaka

Pobjeda protiv Njemačke u petak podsjetila je na neka uspješnija razdoblja hrvatske košarke. U ispunjenom Draženovu domu Hrvatska je svladala aktualne svjetske i europske prvake rezultatom 93:88 te zadržala maksimalan učinak nakon tri kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Iako su Nijemci nastupili bez najvećih NBA zvijezda, slavlje je unijelo dozu optimizma uoči današnjeg uzvrata.U Zagrebu su momčad do pobjede predvodili Mario Hezonja i Dario Šarić, a neizvjesna završnica dodatno je podigla atmosferu. Već večeras slijedi novi ogled istih suparnika, ovoga puta u Bonnu. Recept za uspjeh ne bi trebao doživjeti veće promjene, a susret počinje u 18 sati uz prijenos na Arena Sportu 2.
Rasprodana dvorana u Bonnu
Prema informacijama domaćina, dvorana Telekom Dome je rasprodana, pa će utakmicu pratiti oko šest tisuća gledatelja. Očekuje se i podrška hrvatskih navijača, kako onih koji žive u Njemačkoj, tako i onih koji su doputovali iz Hrvatske. Dolazak je najavio i nogometni reprezentativac Ivan Perišić, ako mu to dopuste klupske obveze u PSV-u.
Nakon susreta s Njemačkom, hrvatsku reprezentaciju nova akcija očekuje u srpnju, kada su na rasporedu uzvratni dvoboji protiv Izraela i Cipra, preostalih suparnika u kvalifikacijskoj skupini.
Moja reakcija na članak je...