Hrvatska danas igra za pobjedu protiv svjetskih prvaka

Rasprodana dvorana u Bonnu

Prema informacijama domaćina, dvorana Telekom Dome je rasprodana, pa će utakmicu pratiti oko šest tisuća gledatelja. Očekuje se i podrška hrvatskih navijača, kako onih koji žive u Njemačkoj, tako i onih koji su doputovali iz Hrvatske. Dolazak je najavio i nogometni reprezentativac Ivan Perišić, ako mu to dopuste klupske obveze u PSV-u.

Nakon susreta s Njemačkom, hrvatsku reprezentaciju nova akcija očekuje u srpnju, kada su na rasporedu uzvratni dvoboji protiv Izraela i Cipra, preostalih suparnika u kvalifikacijskoj skupini.