Hrvatska danas doznaje protivnike u Ligi Nacija

Ždrijeb nogometne Lige nacija održat će se danas u 18 sati u Bruxellesu. Televizijski prijenos izvlačenja skupina za reprezentativno natjecanje možete gledati na kanalu Doma TV.

Izabranici Zlatka Dalića i dalje se nalaze u najvišem rangu natjecanja te će igrati protiv najkvalitetnijih reprezentacija. Podsjetimo, u prošlom izdanju Hrvatska je stigla do četvrtfinala, gdje je Francuska prošla dalje nakon dvomeča.

Hrvatska je, zahvaljujući dobrom rezultatu, izborila mjesto u drugom jakosnom šeširu. No i taj plasman nudi potencijalno vrlo neugodan ždrijeb, s obzirom na to da se u svakom od preostalih šešira nalazi nekoliko vrlo jakih reprezentacija. Ono što Hrvatska već zna jest da neće igrati protiv Italije, Nizozemske ili Danske, koje se nalaze u istom potu.

Jakosni šeširi:

Prvi: Portugal, Francuska, Španjolska, Njemačka

Drugi: Italija, Nizozemska, Danska, Hrvatska

Treći: Srbija, Belgija, Engleska, Norveška

Četvrti: Wales, Češka, Grčka, Turska

Potencijalno najteža skupina za Hrvatsku: Španjolska, Hrvatska, Engleska, Turska

Potencijalno najbolja skupina za Hrvatsku: Njemačka, Hrvatska, Srbija, Wales

Kako će se igrati Liga nacija?

Liga nacija sastoji se od 54 reprezentacije članice UEFA-e, podijeljene u četiri lige: A, B, C i D. Prve tri lige imat će po četiri skupine s po četiri reprezentacije. Svaka reprezentacija odigrat će šest utakmica unutar skupine, tri na domaćem terenu i tri u gostima. U Ligi D izvući će se tri skupine s po tri reprezentacije.

Dvije najbolje plasirane reprezentacije iz svake skupine proći će u četvrtfinale Lige nacija, gdje će se boriti za plasman među četiri najbolje reprezentacije na završnom turniru. Četvrtoplasirana reprezentacija iz svake skupine automatski će ispasti u Ligu B u sljedećem izdanju natjecanja, dok će trećeplasirane reprezentacije igrati doigravanje za ostanak.

Plasman u Ligi nacija važan je i zbog plasmana na Euro 2028, jer za one koji ne uspiju u kvalifikacijama može predstavljati dodatnu priliku zahvaljujući uspjehu u Ligi nacija.

Raspored utakmica Lige nacija:

1. kolo: 24.–26. rujna 2026.

2. kolo: 27.–29. rujna 2026.

3. kolo: 30. rujna – 3. listopada 2026.

4. kolo: 4.–6. listopada 2026.

5. kolo: 12.–14. studenoga 2026.

6. kolo: 15.–17. studenoga 2026.

Četvrtfinale Lige A: 25.–30. ožujka 2027.

Doigravanje Lige A/B i B/C: 25.–30. ožujka 2027.

Završni turnir: 9.–13. lipnja 2027.

Doigravanje Lige C/D: 23.–28. ožujka 2028.

Kako je Hrvatska prolazila?

Aktualni prvak Lige nacija jest Portugal, koji je u prošlom izdanju u finalu svladao Španjolsku. Time je postao prva reprezentacija s dva osvojena naslova u Ligi nacija, dok po jedan naslov imaju Španjolska i Francuska.

Hrvatska je u prošlom izdanju ispala u četvrtfinalu od Francuske, dok je najbolji rezultat ostvarila 2023. godine. Tada je stigla do finala, u kojem je izgubila od Španjolske na penale. U prva dva izdanja nije uspjela proći skupinu.