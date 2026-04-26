Hrvatima masovno stiže čudna SMS poruka: Pazite, jer sljedeća poruka mogla bi stići upravo vama

Pulska policija istražuje prijevaru u kojoj je 60-godišnjakinja oštećena za nekoliko tisuća eura.

Žena je zaprimila SMS poruku koja je izgledala kao da ju je poslao njezin sin. U poruci je stajalo da mu je mobitel pokvaren te da ga kontaktira na novi broj. Nakon kraće prepiske, nepoznati počinitelj uspio je uvjeriti ženu da se doista radi o njezinu sinu te da mu je potreban novac za rješavanje hitnog problema.

Nakon što je shvatila da je riječ o prijevari, žena je događaj prijavila policiji.

Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja te ponovno upozoravaju građane da na ovakve poruke ne odgovaraju, ne otvaraju poveznice i ne uplaćuju novac. U slučajevima sumnje, preporučuje se da se prvo izravno kontaktira osoba koja navodno traži pomoć kako bi se provjerila istinitost informacije.

Riječ je o tzv. smishing prijevarama koje kombiniraju SMS poruke i phishing metode krađe identiteta. Počinitelji šalju lažne poruke s poveznicama koje vode na zlonamjerne stranice ili obrasce u koje se unose osobni, financijski ili sigurnosni podaci.

Poruke poput “Mama, mobitel mi je pokvaren” samo su jedan od načina na koje prevaranti pokušavaju doći do novca, podataka ili pristupa uređajima žrtava.

Građanima se savjetuje da sumnjive poruke odmah obrišu, ne otvaraju poveznice, slike ni privitke te da ne dijele osobne podatke. U slučaju da su već podijelili osjetljive informacije ili posumnjaju na prijevaru, trebaju odmah kontaktirati svoju banku i policiju.

Više informacija o oblicima internetskih prijevara i zaštiti dostupno je na stranici Web heroj.