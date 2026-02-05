Close Menu

Hrvatica prodaje vjenčanicu, oglas nasmijao sve: "Greškom kupljena, greškom nošena"

Budućoj vlasnici poručuje i da vjenčanica dolazi “bez mladoženje, bez drame i bez garancije na brak"
Jedan oglas za prodaju vjenčanice ovih je dana nasmijao članove jedne Facebook grupe, a zbog duhovitog opisa brzo je privukao veliku pozornost i prikupio tisuće reakcija.Vlasnica haljine odmah je dala do znanja da se ne radi o običnoj prodaji. Vjenčanicu, kako kaže, prodaje “greškom kupljenu i greškom nošenu”, objašnjavajući da je kupljena u naletu emocija, a nošena jer je, kako duhovito dodaje, “već bilo kasno da se povuče ručna”.

Haljina je, tvrdi, “preživjela svadbu, ples, tortu i životne odluke”, a nalazi se u savršenom stanju — “za razliku od moje prosudbe u tom trenutku”, našalila se.

 

U oglasu je navela i kome bi haljina mogla biti idealna: “mladenkama s humorom”, onima koje ulaze u “brak iz ljubavi (ili čiste znatiželje)” te svima koje žele haljinu “s iskustvom”. Prodaje je, kako kaže, jer je ona naučila lekciju, a haljina zaslužuje novu priliku.

Budućoj vlasnici poručuje i da vjenčanica dolazi “bez mladoženje, bez drame i bez garancije na brak”, dok fotografije s vlastitog vjenčanja nije priložila jer ih je — kako priznaje — obrisala “od tog nesretnog dana”.

Haljina je veličine S/M, a za cijenu i dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti prodavačici.

Duhovit pristup i doza autoironije pokazali su se kao dobitna kombinacija na društvenim mrežama, gdje korisnici u komentarima pišu da bi oglas mogao poslužiti kao primjer kako i kraj jedne ljubavne priče ponekad može biti ispričan s osmijehom.

