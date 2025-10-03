Hrvati su večeras mogli osjetiti potres. Pogledajte gdje je bio

Seizmografi su u subotu navečer zabilježili potres umjerene snage na području Slovenije. Prema prvim podacima, podrhtavanje tla jačine 3,0 stupnja po Richteru dogodilo se u 20.30 sati. Epicentar je bio na dubini od svega četiri kilometra, što ga svrstava u plitke potrese koji se često jače osjete na površini.

Potres je lociran 52 kilometra sjeverozapadno od Zagreba te samo osam kilometara sjeveroistočno od Rogaške Slatine, poznatog slovenskog lječilišnog grada.

Upravo zbog blizine granice, podrhtavanje su mogli osjetiti i stanovnici sjeverozapadne Hrvatske.

Nakon dodatne analize seizmolozi su naknadno korigirali podatke te procijenili da je jačina bila nešto manja – 2,9 stupnjeva po Richteru.