Hrvati pali zbog pet tona kokaina: Akcija povezana s likvidiranim Hrvatom u Boliviji?

Petorica hrvatskih državljana, pomoraca, pala su u akciji velike zapljene kokaina, čak pet tona prošli mjesec kod Barbadosa. Sumnja se da je ova zapljena dovela do likvidacije trojice članova balkanskog kartela u Boliviji, među kojima je ubijen i Hrvat.

Nakon uspješne zapljene pet tona kokaina ovako je pozirala francuska mornarica. Presreli su i pretražili brod na otvorenom moru kod Barbadosa, a nakon otkrivanja droge uhitili su 11 članova posade, među njima i petoricu hrvatskih državljana. Ostali su iz Srbije i Crne Gore, a u akciji je pomagala i hrvatska policija.

"Hrvatska, crnogorska i srpska policija su, temeljem ostvarene zapljene i naloga nadležnih sudova, provele nužne dokazne radnje protiv svojih državljana uhićenih na brodu. Pretraženi su im stanovi i drugo", poručili su iz MUP-a.

Drogu je prevozio brod s kamerunskom zastavom, specijaliziran za prijevoz cementa. Pretraživali su ga nekoliko dana.

"Nažalost involvirani su hrvatski državljani i pojavljuju se, što kao akteri krijumčarenja, kao prijenosnici, kuriri, tekliči mazge pa sve do organiziranog kriminala kao organizatori poslova gdje im je na toj hijerarhijskoj ljestvici značajnija uloga", rekao je za Novu TV kriminalist Dubravko Klarić.

Uhićeni su prošli mjesec. Doznaje se da su trojica članova posade puštena na slobodu i u Hrvatskoj su. Dvojica, kapetan i prvi časnik u istražnom su zatvoru. Bit će im pružena konzularna pomoć, odgovaraju nam iz Ministarstva vanjskih poslova.

"Pratimo slučaj hrvatskih državljana koji se nalaze u istražnom zatvoru na Martiniqueu te smo u stalnom kontaktu s francuskim nadležnim tijelima", poručili su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

MUP Srbije objavio je da je jedan od uhićenih član "Balkanskog kartela", pomorac i vlasnik kompanije koja se bavi angažiranjem pomoraca za prekooceanske brodove. Sumnjaju da je ova zapljena povezana s nedavnom trostrukom likvidacijom članova balkanskog kartela u Boliviji. Riječ je o državljanima Srbije, Sjeverne Makedonije i o hrvatskom državljaninu koji je još u evidenciji nestalih.

"U smislu da se odmah nakon imobilizacije pojavi i obračun. Kad se zna da je procurila informacija od nekoga, da se došlo do saznanja da su imali krticu u svojim redovima i onda dolazi do obračuna, dolazi do drastičnih situacija", rekao je Klarić za Novu TV.

Iz policije objašnjavaju - kokain je bio namijenjen europskom ilegalnom narko tržištu.