Hrvati ovoj zemlji okreću leđa: "Kriza je u autoindustriji, baušteli...

U potrazi za poslom, prije 10 godina je Matej Krtalić sa suprugom i kćeri stigao u Njemačku. Danas već peteročlana obitelj ima želju - vratiti se kući, u Slavoniju.

"Postoje ti neki posebni dani poput Božića, Uskrsa, krštenja, krizmi koje smo propustili. Kad vidiš obitelj i sve prijatelje kako se druže, uživaju, peku prase, naravno da uvijek postoji ta neka želja da se vratiš i da ponovno uživaš u tom", ispričao je Krtalić za Dnevnik Nove TV.

Mladi, ali i stariji. Sve je više onih koji planiraju povratak. Matejev otac Stanko kofere za povratak kući već je spakirao.

"Ja i supruga se vraćamo, potičem i djecu da se vrate. Motiv imamo, imamo 2 prazne kuće u Slavoniji, sad ih trebamo popravljati. Ovdje novac nije više nikakav motiv", rekao je Stanislav Krtalić.

Plan mu je vratiti se za 3 mjeseca.

"Ovdje treba sve odjaviti, ja sam sto puta rekao, puno je lakše doći u Njemačku, trbuhom za kruhom. Poneseš osobnu i kofer, a kad se vraćaš to je puno složenije, moraš odjaviti, ovo, ono, puno toga ima, priprema je barem 3 mjeseca", rekao je.

Da se na odluku o iseljavanju iz Njemačke odlučuje sve više hrvatskih državljana, pokazuju i brojke. Savezni ured za statistiku objavio je podatke koji pokazuju da je prošle godine u Njemačku uselilo više od 11 tisuća Hrvata. Iselilo se više od 22 tisuće. Dakle, iselilo se 10 tisuća hrvatskih državljana više nego što ih se uselilo.

Mnogi iz Njemačke sele zbog loših gospodarskih prilika, rekao je za Dnevnik Nove TV Andrej, Hrvat koji živi u Munchenu.

"Bar u dijelu građevine i bauštele, tu je malo krize. Ljudi koji su ostali bez radnog mjesta ili im se smanjila količina posla se vraćaju nazad, a i autoindustrija je duže vrijeme u krizi", rekao je Andrej Brdar.

Treba uzeti u obzir i to da se nisu svi vratili u Hrvatsku. Dio ih je otišao u zemlje koje trenutačno nude bolje poslovne mogućnosti. U statistiku ulaze i oni s dvojnim državljanstvima pa je moguće da u Hrvatskoj nikad nisu živjeli niti su se ovdje vratili.

Konkretno, u Hrvatsku se iz Njemačke u posljednje 3 godine vratilo više od 14 i pol tisuća hrvatskih državljana.