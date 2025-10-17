Hrvati iz dijaspore žele se vratiti u domovinu

Najnoviji trendovi na području inovacija, tehnologije, u industriji videoigara, poduzetništvu - predstavljeni su u Novskoj, na međunarodnoj konferenciji Meeting G2, platformi za poslovno povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske. Bila je to i prilika da se vidi kolika je, zapravo, želja Hrvata u dijaspori za povratkom u domovinu, piše HRT.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Među okupljenima na ovoj konferenciji mnogi su imali priče po kojima bi se mogli snimiti filmovi. Bake i djedovi Nikole Bronzovića početkom 19. stoljeća s Brača su se preselili u najjužniji grad na Zemlji, Ushuaija u Argentini.

- Drugi sam put u Hrvatskoj. Prvi put bio sam ovdje 2019. Radio sam kao agronom u Africi i kad sam završio s tim poslom, dogovorio sam se sa suprugom da ćemo se naći u Hrvatskoj. Nisam je vidio 7 mjeseci. Prvi susret s njom i uživanje u Hrvatskoj - to mi je jako drago sjećanje, rekao je Nicolas Bronzovich, direktor Nacionalnog instituta za poljoprivredne tehnologije u Argentini.

Ministar Piletić objašnjava da se od 2022. do danas bilježi pozitivan migracijski trend - više se ljudi useljava u Hrvatsku nego što se iseljava. Većinom je riječ o dolasku strane radne snage, ali ima i povratnika.

- Primijećen je povratak, dolazak iseljenih Hrvata ponovno u Hrvatsku nakon godina boravka u inozemstvu. Najčešće su to osobe iz Njemačke, ali tu su naravno i Hrvati koji su godinama živjeli, radili u Irskoj, Velikoj Britaniji i u Amerikama, naglasio je Marin Piletić, ministar mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Hrvati iz dijaspore trude se pomoći i domaćem gospodarstvu.

- Ono što radimo je da uključujemo tvrtke između Australije i tvrtki između Hrvatske i Australije. To radimo zadnjih 7 godina kako bi pomogli Hrvatima u Hrvatskoj. Isto tako, mnogim tvrtkama smo pomogli da prodaju stvari u Australiji, rekao je Luka Jurčević, predsjednik Zapadne australsko-hrvatske gospodarske komore.

Okupljanja poput ovih jačaju vezu između Hrvata koji žive u Hrvatskoj i na svim krajevima svijeta - a tko zna, nekima će možda pojačati želju za povratkom i zapošljavanjem u Hrvatskoj.